Hidvéghi: Brüsszel és a Soros-szervezetek korlátozni akarják a tagállamok önállóságát

Brüsszel és a Soros-szervezetek "durván korlátozni akarják" a tagállamok függetlenségét, fejük fölé kineveznének egy úgynevezett "független szakértői testületet", amely valójában "egy rögtönítélő bíróságot" jelentene - mondta Hidvéghi Balázs , a Fidesz kommunikációs igazgatója hétfői budapesti sajtótájékoztatóján. A politikus hangsúlyozta, hogy a senki által meg nem választott Soros-szervezeteknek is több pénzt és nagyobb hatalmat akarnak adni, hogy minél több bevándorlót hozzanak be.Kifejtette: ezekben a "rögtönítélő bíróságokban" a brüsszeli bürokraták mellett a Soros-szervezetek emberei ülnének, és ők közösen döntenének arról, melyik tagállam jogállam és melyik nem.Hidvéghi Balázs szerint persze valójában arról döntenének, hogy melyik tagország a megfelelő az ő bevándorláspárti elvárásaiknak.Ráadásul ezek a senki által meg nem választott Soros-szervezetek több pénzt és több hatalmat kapnának - mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója, aki szerint Brüsszel azért akar több pénzt adni a Soros-szervezeteknek, hogy minél több bevándorlót hozzanak be az unióba.Úgy értékelt: világosan látható, hogy így akarnak nyomást gyakorolni a bevándorlásra nemet mondó országokra.Nem kérdés - tette hozzá -, hogy Magyarország lenne az egyik első célpont, "minket is megbélyegeznének, támadnának, és ráadásul pénzt is akarnának elvenni az országtól".Ezeket a terveket teljességgel elfogadhatatlanoknak nevezte a politikus, kijelentve: Brüsszel mostani bevándorláspárti vezetése folyamatosan visszaél a hatalmával, megsérti a tagállamok önállóságát, és "ránk akarja kényszeríteni a betelepítési kvótát, a migránsvízumot és a határvédelem feladását".Magyarország azonban nem fog lemondani az önálló döntéshozás jogáról, "továbbra is a magyar emberek akaratát fogjuk érvényesíteni" - közölte, hangsúlyozva: a magyarok nem támogatják a "Soros-tervet", és nem akarják, hogy Magyarországból is bevándorlóországot csináljanak.Hidvéghi Balázs azt mondta: olyan Európai Parlamentre (EP) és brüsszeli vezetésre van szükség, amely az európai emberek akaratát érvényesíti, nem pedig a "Soros-hálózat" bevándorláspárti programját teljesíti, ez lesz a májusi EP-választás tétje is.Azokkal a sajtóhírekkel kapcsolatban, amelyek szerint náci karlendítéssel pózolt Sneider Tamás Jobbik-elnök felesége, a Fidesz kommunikációs igazgatója azt közölte: egy újabb elképesztő jobbikos botrányról van szó, amely elfogadhatatlan, felháborító. A Jobbikról újra és újra lehull az álarc, és kiderül, hogy valójában ugyanarról a szélsőséges, sokszor a nácizmussal kacérkodó pártról van szó - fogalmazott. Hozzátette: továbbra is a Jobbik országgyűlési képviselője Szávay István, akiről egy zsidózós botrány derült ki a közelmúltban, a fővárosi Duna-parti holokauszt-emlékművet meggyalázó Kulcsár Gergely pedig regionális igazgató a Jobbikban.Szerinte az igazi kérdés az, vajon hogyan számol el a lelkiismeretével a baloldal, amely már nyíltan együttműködik a Jobbikkal.Az Oktatói Hálózatnak az ELTE-n tervezett létszámleépítéséről szóló közleményére Hidvéghi Balázs úgy reagált: az Oktatói Hálózat egy közismert baloldali Soros-szervezet, balhét akar gerjeszteni az ELTE körül, amelynek teljes mértékben biztosított a működése.