Bakondi: komoly biztonsági kockázatot jelent a balkáni helyzet

A migrációs nyomás miatt komoly biztonsági kockázatot jelent a balkáni helyzet - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatornán kedden. Bakondi György elmondta, Bosznia-Hercegovinába két irányból, Albánia és Montenegró, valamint Szerbia felől érkeznek a migránsok. A migráció bizonyos körzetekben - mint például a magyar határtól 70 kilométerre lévő bihaci járásban - erőteljesebb. Az ottani helyzet tarthatatlanságát jelzi az is, hogy már nem csak helyi nyilatkozatok szólnak arról. A bosnyák honvédelmi miniszter is bejelentette: migránsok kísérletet tesznek arra, hogy tömegesen, kontrollálatlanul, illegálisan bejussanak az országba.A belbiztonsági főtanácsadó kiemelte: a magyar kormány figyelemmel kíséri a magyar határt érintő fenyegetettséget.Bakondi György kitért arra is, hogy Soros György - "a migráció, a beáramlás és a nyílt társadalom közismert hirdetője" - most egy cikkben kapcsolódott be az európai parlamenti választási kampányba. Ráadásul nemcsak Frans Timmermanst, a szocialisták csúcsjelöltjét, az Európai Bizottság alelnökét támogatja, hanem támadást intézett azon országok ellen is, amelyek a nemzeti érdekeket tartják szem előtt, mint például Magyarország.