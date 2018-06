Közel egymilliót "guggoltak össze" a leukémiás gyerekeknek Győrben

Segíteni szeretnél? Keresd az edzőteremben a gyűjtés perselyét, vagy utald adományodat az alábbi számlaszámra: 11702036-20689775, a közleménybe kérjük írd be, hogy "lélegzet". Az akció vasárnap ér véget. A megyében az alábbi termek vesznek részt a gyűjtésben:



Cutler Fitness Győr, ETO Park

Botond Fitness Mosonmagyaróvár, Kálnoki u. 11.

A Cutler edzőtermek nagyot álmodtak. Életre hívtak egy gyűjtés, a cél pedig nem kisebb, mint a Heim Pál Gyermekkórház Onkológiai Osztálya számára egy közel 8 millió forint értékű lélegeztetőgép megvásárlásához szükséges összeg gyűjtése."Úgy érezzük, hogy ez az alkalom az, ahol meg tudjuk mutatni közösen, hogy a testépítők társadalma igenis össze tud fogni egy nemesebb cél érdekében. Sokan azt hiszik, hogy a testépítők önzőek és öncélúak, de itt és most meg fogják mutatni, hogy mindez nem igaz. Adományozni, megosztani és másokat is az összefogásra buzdítani kötelező" - fogalmazott a kezdeményezés egyik szülőatyja, Kathi Béla.A gyűjtéshez időközben több más edzőterem-hálózat is csatlakozott, a győri Cutler Fitness pedig jótékonysági guggolóversennyel toldotta meg az akciót.A cél az volt, hogy adott induló 100 kilóval minél többször leguggoljon. A győri terem színeiben heten indultak: Freimann Sándor, Kerecsényi Péter és Molnár Tamás tulajdonosok, illetve nem kisebb nevek mint Kathi Béla, Bohos Kornél, Vörös Zoli és Tóth Dani. Minden sikeres ismétlésért a terem 1000 forintot adományozott a Gyermekleukémia Alapítványnak. Ezen felül lehetőséget biztosítottak minden vállalkozó szelleműnek részt venni a gyűjtésben, cégek és magánszemélyek is indulhattak. A rendezvényen végül nem kevesebb, mint 920 ezer forint gyűlt össze.A kezdeményezést a Győri Úszó SE kiemelten támogatta, és Jakabos Zsuzsa is szívügyének érzi.