Kihirdették a győri tablóverseny nyertes osztályát - fotók

A Győr-Moson- Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által alapított Győri Bevásárló Utcák Alapítvány 2019. márciusában, immár harmadik ízben fordult különleges felhívással a győri középiskolákhoz.Az iskolákban már hagyománynak számít, hogy a ballagó osztályok tablót készítenek. Ezek különleges megjelenésükkel régóta színes részei a belvárosi tavasznak. A végzős diákok és iskoláik büszkén hirdetik a belvárosi üzletek kirakataiban elhelyezett tablókon, hogy elérkezett a nagy megmérettetés számukra és hamarosan megteszik lépésüket a nagybetűs élet felé.A Győri Bevásárló Utcák Alapítvány immár harmadik alkalommal szeretné még emlékezetesebbé tenni ezt az eseményt, ezért meghirdette a III. Győr- Belvárosi Tablóversenyt. A főnyeremény egy bankett vacsora elfogyasztása a Belga Étteremben, a Pannon Takarék Bank támogatásával, előre egyeztetett időpontban, 35 fő részére.A versenyre több tucat osztály nyújtotta be pályázatát. A like-gyűjtés áprilisban kezdődött és május 23-ig tartott. Ez idő alatt sok ezren csodálták meg a rendkívül kreatív és nagy gondossággal készített tablókat online és személyesen is, a belvárosi kirakatokban. A belvárosi vállalkozók fontos szerepet töltenek be eben az akcióban, hiszen a helyi hagyománynak megfelelően lehetőséget biztosítanak a tablók kihelyezésére a kirakatokban.Köszöntőt mondott Rózsavölgyi László, Győr Megyei Jogú Város Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság elnöke, Kalmárné Dr. Hollósi Erika, a Győr- Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara titkára, valamint Obertolné Horváth Tímea, a Győri Bevásárló Utcák Alapítvány kuratóriumi elnöke.Az eseményre meghívást kapott és eljött Gaál Barnabás, az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont igazgatóhelyettese, valamint a legtöbb like-ot elért, győztes 12/B osztály osztályfőnöke és két tanulója Németh Luca és Kamarás István.