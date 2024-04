A fa teremtett világunk egyik csodája. Bátran kijelenthetjük, hogy a fa maga az élet – vélekedett Nagy István agrárminiszter, akinek jelenlétében a Településfásítási Program tavaszi szakaszát a szigetközi Mecséren zárták.

Nagy István agráminiszter is fát ültetett pénteken Mecséren a Zrínyi utcában Csaplár Zoltán polgármesterrel. Fotó: Kerekes István

Faültetés: hatalmas siker a Településfásítási Program

A tárcavezet, mint elmondta az Agrárminisztérium még 2020-ban indította az Országfásítási Program részeként a Településfásítási Programot, mely hatalmas sikernek örvend a kezdetek óta. Ugyanis szinte valamennyi falu, község, város megmozdult: szervezkedtek, pályáztak és a nyertesek ültettek. Az egész országban elindult a fásítás, a faültetés. Szó szerint szinte mindenki ásót és kapát ragadott, hogy tegyen a környezete védelméért, környezet szépítéséért és egészségéért, közösségéért.

– A számok önmagukért beszélnek: az elmúlt három évben már 46 ezer sorfát ültettek el 1500 településen. A Településfásítási Program idén is két ütemben: tavasszal és ősszel folytatódik. 2024-ben ismét a vidéki Magyarországot, a 10 ezer fő alatti településeket céloztuk meg. A program sikerének legszebb visszaigazolása, hogy negyedszerre is hatalmas volt az érdeklődés: háromszoros túljelentkezés volt. Ez is mutatja, mekkora élet, mekkora erő és tenni akarás van a vidéki közösségekben – emelte ki Nagy István.