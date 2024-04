- Már hagyomány iskolánkban, hogy az ötödévesek kiállítással búcsúznak az alma matertől. Ez egy megmérettetés, amely hozzátartozik a képzéshez, a tanév végén a diákjaim bemutathatják, azokat az alkotásokat, amelyeken dolgoztak, legfőképp az idei tanévben. A kiállított darabok között vannak tanulmányrajzok és tervezőgrafikák, de egyéb más technikájú munkával is találkozhatnak az érdeklődők. Azt gondolom, hogy a színes kínálatban mindenki megtalálja a szívének kedves művet. Sajnos lassan vége a közös alkotásoknak, ez az alkalom az utolsó lépcsőfoka az elmúlt öt év eseménysorozatának. Az, hogy a szülők is itt lehetnek fontos dolog. Egyrészt képet kaphatnak arról, hogy gyermekeik az elmúlt években milyen csodálatos fejlődésen mentek keresztül, másrészt láthatják azt is, hogy mennyire tehetséges alkotók - mondta a végzősök osztályfőnöke.

A rendhagyó kiállítást Herczeg Anikó, a Soproni Képzőművészeti Társaság elnöke nyitotta meg, aki beszédében méltatta a fiatalok által készített munkákat.

- A grafikai tervezésben a művészeti látásmód és a technikai tudás olvad össze egy egységgé, hiszen az eredeti kiinduló koncepció egyértelműen számítógépes, digitalizált környezetben valósul meg. Ez a vizuális kommunikáció, amely a képi világ és a tipográfia által juttatja el hozzánk az adott üzenetet. A tárlat rendkívül sokszínű, eltérő kifejezésmódokkal kísérletező diákok terveiből áll. Nem is csoda, hiszen a szuverén alkotói nyelvüket kereső és építő fiatalok munkáit mutatja be, az elmúlt évek tanulmányainak összességét sűríti egy-egy vizsgamunkába. A különböző grafikai megoldásokat felvonultató munkák, egyéni eszközökkel tárják elénk gondolatainkat, a minket körülvevő világot - mondta.

A fantasztikus hangulatú megnyitóra a szülők és tanárok mellett, a barátok és diáktársak is ellátogattak, akik érdeklődve és kíváncsian szemlélték a tehetséges fiatalok alkotásait.