Whitney Houston is bekerül a legnagyobbak közé (videó)

Az idén hat legendás zenész kerül beiktatásra, köztük a Depeche Mode is.

Whitney Houston, T. Rex és a Depeche Mode is bekerül 2020-ban a Rock & Roll Hírességeinek Csarnokába.

Az idei új hírességek között szerepel még Notorious B.I.G., a Nine Inch Nails és a The Doobie Brothers is. A hat beiktatandó tagot 16 jelölt közül választották ki. A jelöltlistát egy bizottság válogatta össze októberben. Az ünnepélyes beiktatásra májusban kerül sor Clevelandben.

A szerdai bejelentés szerint

Bruce Springsteen producere, Jon Landau különdíjban részesül, az Ahmet Ertegun-díjat kapja. Ezzel az elismeréssel tüntetik ki a Ticketmaster és a Live Nation Entertainment korábbi főnökét, Irving Azoffot is

– írja a BBC.

A Rock & Roll Hírességek Csarnokába azok kerülhetnek be, akik több mint 25 éve adták ki első albumukat.

Tavaly Janet Jackson, Stevie Nicks, a Roxy Music, a Radiohead, a The Cure, a The Zombies és Def Leppard szerepelt a beiktatottak között.

Whitney Houston, aki 48 évesen 2021-ben hunyt el, minden idők egyik legsikeresebb amerikai énekesnője volt, színésznőként is elismerték.

I Will Always Love You című száma 14 hétig vezette a toplistát, több mint 20 millióan vásárolták meg, amivel rekordot állított fel a női előadók között.

A T. Rex londoni rockbanda a hetvenes években futott be olyan számaival, mint a Get It On, a 20th Century Boy és Ride a White Swan. Énekesük, Marc Bolan 29 évesen egy autóbalesetben hunyt el.

A Depeche Mode a nyolcvanas évek elején tört be a zenei világba, olyan híres felvételei vannak, mint a Personal Jesus és az Enjoy the Silence.

A brooklyni hip-hop sztár, Notorious B.I.G. (Christopher Wallace) a rapvilágra volt nagy hatással rövid pályafutása során. A rappert 1997-ben, 24 éves korában lőtték le, a gyilkosságot máig sem sikerült felderíteni.

A Doobie Brothers csaknem 50 millió lemezt adott el. Legismertebb számaik közé tartozott a Listen to the Music, a Takin’ It to the Streets és a What a Fool Believes.

A Nine Inch Nails egy industrialmetal-együttes, melyet Trent Reznor alapított 1988-ban Clevelandben. Számos műfajban szólalt meg zenéje, amelyben azonban a legnagyobb hangsúlyt az elektromos zenei hangzás kapta. Az együttes több mint 20 millió lemezt adott el.

A 35. beiktatási ceremóniát május 2-án rendezik meg a Rock & Roll Hírességek Csarnokában.

Borítókép: Whitney Houston (1963-2012) hatszoros Grammy-díjas amerikai énekesnő, színésznő, modell és producer