Vilmos hercegtől kapott levelet egy miskolci iskola másodikos osztálya

A kisdiákok eddig azt hitték, hogy csak a mesékben léteznek hercegek és királyok.

Hatalmas meglepetés érte a közelmúltban az Avastetői általános iskola Széchenyi István tagiskolájának 2. b osztályos kisdiákjait. Nem kisebb személyiségtől kaptak ugyanis üdvözlőlapot, mint Vilmos cambridge-i hercegtől. A miskolci gyerekek és pedagógusaik a legmerészebb álmaikban sem gondolták, hogy a levelükre válasz érkezik

Nem csak a mesében

Hétfőn ellátogattunk a 2. b osztályhoz, akiknek épp nyelvtanórát tartott tanítójuk, Cinkéné Horváth Adrienn. Ő mesélte el a különös történetet.

– A kolléganőm, Kiss Gabriella nagy angolszászrajongó. Benne merült fel az ötlet, hogy karácsony előtt írjunk Vilmos hercegnek és családjának üdvözlőlevelet. Ezt elmondtuk a gyerekeknek, akik nagyon lelkesek voltak. Eddig ők azt hitték, hogy királyok és hercegek csak a mesékben léteznek, és meglepődve hallották, hogy bizony vannak olyan országok, ahol a király vagy a királynő az uralkodó. Igazából nem sok reményt fűztünk a válaszhoz, így aztán annál nagyobb volt az öröm, amikor megérkezett az üdvözlőlap, amin Vilmos herceg és családja látható. Mi a gyerekekkel azt írtuk a levelünkben, hogy egy miskolci iskola 2. b osztálya vagyunk. Nagyon jól tanulunk, ez igaz is, hiszen a gyerekek szorgalmasak és ügyesek. Írtunk a magyarországi karácsonyi szokásokról, hagyományokról is, majd boldog karácsonyt kívántunk a hercegi családnak. Ezután minden gyerek aláírta a levelet – mesélte Adrienn. Hozzáfűzte: a levél küldése önálló gondolat volt, Vilmos herceg címét pedig az interneten találták meg.

– A tanítványaink már tanulnak angolul, egyelőre játékosan, de a nyelvgyakorlás szempontjából is hasznos volt a levélírás. Ugyanakkor arra is neveltük őket, hogy merjenek bátrak és kezdeményezőek lenni, hiszen ezt a levelet is érdemes volt megírni. Szerettük volna nekik megmutatni, hogy nemcsak elektronikusan lehet levelet írni, hanem hagyományosan is, de azt is megtanulták, hogyan címezzük meg a borítékot. Szeretnénk majd megköszönni a herceg levelét, és megírni neki, hogy nagyon jólesett nekünk a figyelmességük – mondta Adrienn, hozzátéve: Vilmos herceg és családja megköszönte a karácsonyi üdvözletet, és minden jót kívántak az új évre a 2. b osztály tanulóinak.

Nagyon kedvesek

A mesébe illő levélváltásról a gyerekek is lelkesen beszéltek.

Juhász Ádám úgy fogalmozott, bár tudja, hogy a herceg és a felesége nagyon elfoglaltak, sok dolguk van, de mégis szakítottak időt arra, hogy válaszoljanak. Ádám még nem nagyon ismeri a hercegi párt, de ezután igyekszik róluk minél többet megtudni.

Ezután Zsíros Hanga vette át a szót:

– Mi egy kicsi országban élünk, egy kis iskola 2. osztálya vagyunk, és hogy válaszolt nekünk a királyi pár, ez akkora meglepetés, hogy el sem lehet mondani. Eddig csak a mesékben hallottunk királyokról és hercegekről, most pedig sokat megtudtunk róluk. Örülök, hogy Gabi néninek eszébe jutott ez az ötlet. Én úgy gondolom, hogy Vilmos herceg és a felesége nagyon kedves és barátságos – fogalmazott Hanga.

Mucsi Martin pedig azt is elárulta, hogy amikor megérkezett a levél, utána több videót is megnéztek Vilmos hercegről és a feleségéről, Katalinról. Az esküvőjükről például, amikor a templomba vonultak.

– Tudom, hogy három gyermekük született, két fiú és egy lány. Szeretnék én is herceg lenni, mert a hercegeknek sok pénzük van, a gyerekek sok játékkal tudnak játszani, és sokan szeretik őket – fűzte hozzá Martin.

A Kensington-palotából

Igencsak meglepődött Tóth­né Csorba Mária, az iskola igazgatója is, amikor megérkezett a posta, és a sok boríték között egyszer csak talált egy olyat, ami a Kensington-­palotából érkezett.

– Hihetetlen érzés, hogy a gyerekek választ kaptak a levelükre. Minden olyan kezdeményezést nagyon szeretek és támogatok, ami a diákjainkat egy kicsit kiviszi az iskola falai közül. Különösen, ha ezt idegen nyelven próbálják meg megtenni, még ha csak másodikosok is. Büszke vagyok a kollégáimra is, hogy ilyesmit kitaláltak. Ez a siker hatással van a többiekre is, mert az az üzenete, hogy merjünk egyre nagyobbat álmodni, egyre bátrabb dolgokat megtenni. Ez a történet azért is fontos nekünk, mert részesei vagyunk egy Erasmus-programnak, melynek keretében egy portugál és egy lengyel iskolával dolgozunk együtt, szintén angol nyelven – fogalmazott az igazgató.

