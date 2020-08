Krausz Gábor és Tóth Gabi: a végtelenségig összezárunk

A séf aligha lehetne támogatóbb, odaadóbb férj! Emellett apaként is maximálisan kiveszi a részét a kislánya gondozásából. Az utóbbi időben akadtak nehézségeik, de a gondok gyarapodásával a felelősségérzete is megnőtt – írja a Hot! sztármagazin nyomán a Vasárnap Reggel legutóbbi száma.

Négy hónap bizonytalanság után Gábor ismét belevette magát a munkába. Bár az elmúlt időszakot ajándékként élte meg – hiszen kivételesen sok időt tölthetett a feleségével és a kislányával –, mégis megnyugvással tölti el, hogy ismét a kezébe vehette a gyeplőt, és biztosíthatja a családja megélhetését.

– A karantén kettős érzéseket szült bennem. Egyrészről elképesztően hálás voltam azért, hogy a kislányom első fél évének minden pillanatánál jelen lehettem. Amióta újra forgatjuk a Séfek séfe új évadát, plusz más fronton is zajlik a munka, arról máris lemaradtam, hogy Hannaróza tud ülni. A másik oldalról viszont már nagyon sürgetőnek láttam, hogy újra dolgozzak. Az apasággal egy iszonyatosan erős felelősségtudat ébredt bennem, hogy jöjjön bármi, nekem kötelességem a családom jelenét, jövőjét biztosítani – kezdte a családapa a HOT! magazinnak.

Apaként remekelnek

Dwayne Johnsont a három lánya pillanatok alatt leveszi a lábáról. A színész a családja kedvéért még a munkával is bármikor felhagyna! David Beckham nem volt mindig a legjobb férj, apának viszont egyszerűen kiváló! A három fia mellé 2012-ben megszületett a kislánya, aki még tovább lágyított az apai szívén.

Gábor és a gyermeke édesanyja is túl vannak jó néhány álmatlan éjszakán. Mégsem volt soha kérdés a számukra, hogy együttes erővel bármilyen nehézséget képesek átvészelni.

– Gabival a végtelenségig összezárunk. Ez így volt a lányunk születése előtt is, de amióta család vagyunk, megbonthatatlan egységgé váltunk. Épp ezért gondolom úgy, hogy nem is akkor lettem igazán édesapa, amikor a lányom a világra jött, hanem amikor megéreztem a család jelentőségének és értékének a súlyát. Nem véletlen, hogy a jövőben Gabival szeretnénk a szakmai életünket is valamely módon összekapcsolni, azaz egy közös vállalkozást létrehozni, de ez egyelőre még csak most formálódik bennünk. Jelenleg azért is hálásak vagyunk, hogy ismételten vannak feladataink, hiszen a feleségem is visszatért a színpadra, ami már nagyon hiányzott neki.

A házaspár igyekszik jól lavírozni a család és a munka között, de nem kérdés, hogy a kislányuk mindenekfelett áll.

– Biztosan hozunk rossz döntéseket vagy elkövetünk hibákat a mindennapokban vagy akár a gyermeknevelésben, de rendkívül igyekszünk. Ráadásul őszintén mondom: Gabinál jobb édesanyát el sem tudnék képzelni.

A séf rajongásig szereti és hihetetlenül megbecsüli a feleségét, aminek hangot is ad. Ha pedig sérelem éri őt vagy a családját, azt nem hagyja szó nélkül.

– A közösségi oldalakon kapunk hideget-meleget, és sajnos a negatív kommenteket nehéz figyelmen kívül hagyni, pedig kimondottan ártóak, és akaratlanul is kihatnak az önbecsülésre. A feleségem számára próbálok igazi támasz lenni, és persze ez fordítva is igaz. Megteszek mindent, hogy jól érezze magát a bőrében, hogy úgy lássa magát, ahogy én látom őt – tette hozzá.

Gábor szerint a gyermeke édesanyja a szülés óta még nőiesebb és vonzóbb lett.

– Nem is tudnék másképp nézni Gabira, mint egy kívánatos nőre. Ő szigorúbb volt magával szemben, mást látott a tükörben, ha belenézett, mégsem sürgette, hogy visszanyerje az alakját, hiszen a kislányunk gondozása mindennél előrébb való volt. A kilenc hónap várandósság alatt teljesen megváltozott a teste, mondogattam neki, hogy legalább ennyi idő szükséges ahhoz, hogy visszaálljon. Csak hát, hozzám hasonlóan, ő sem egy türelmes típus – nevetett fel a szerelmes férj, Krausz Gábor. – Mindenesetre nekem továbbra is az a véleményem, hogy pont olyan szexi, mint a szülés előtt volt.

Védik a gyermeküket! Gábor és Gabi a napokban rendkívül nehéz döntést hoztak: soha többé nem posztolnak képet a kislányukról. Ezt Hannaróza érdekében teszik, akit szeretnének megóvni a közösségi média veszélyeitől. A döntésüket követően az énekesnő legalább ezerkétszáz követőt veszített, amit egyáltalán nem bán, sőt! Úgy véli, hogy aki emiatt megharagszik rájuk, jobb is, ha eltűnik az oldalról.

Borítókép: Krausz Gábor és Tóth Gabi