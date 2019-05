Velencében készített graffitit Banksy: a már két hete az olasz városban látható falfestmény egy csatorna házfalát díszíti.A street art rejtőzködő brit művésze Instagram-oldalán kommentár nélkül posztolt képet a graffitiről, mely egy mentőmellényt viselő, kezében jelzőfáklyát tartó gyereket ábrázol.A festményt május 10-én, péntek éjjel fedezték fel a velencei Santa Margherita tértől pár lépésre egy ház falán.Az elmúlt héten szintén az Instagramra feltöltött videó már tanúsította, hogy Banksy a városban tartózkodik. Az identitásának titkát őrző művész kisfilmjében egy arcát eltakaró ember látható, amint Velence egyik szegletében összeállít egy a kilenc különböző méretű festményből álló installációt.A Venice in Oil című alkotás egy hatalmas óceánjárót ábrázol, amely a Canal Grandén hajózik a gondolák között. A helyi lakosok és a turisták meg-megállnak a kompozíció előtt, amely egyikük szerint "még a biennálén látott alkotásoknál is szebb". Két rendőr végül - engedély hiányában - távozásra szólítja fel a titokzatos alakot, aki eltolja az összepakolt vásznakat, eközben felharsan egy háttérben elhaladó óceánjáró kürtje.A friss velencei graffiti felbukkanását egyesek botrányosnak tartják, mivel "megcsúfolja a várost és történelmét", azonban sokkal többen üdvözlik örömmel a műalkotást és remélik, hogy nem esik baja - írta a Venezia Today hírportál.Mióta felbukkant, sokan álltak meg a mű előtt, hogy megcsodálják és lefotózzák, sőt már a Google térképén is jelzik.