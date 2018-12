Újra lesz Dalszerző Expo a Budapest Music Centerben

A DEX-re az egész közép-európai régióból várják a zenészeket, szerzőket, producereket. Az Artisjus által életre hívott rendezvényen az előadásokon, workshopokon, tanácsadásokon és nyitott stúdiós programokon az érdeklődők gyakorlati tudásra és új szakmai kapcsolatokra is szert tehetnek, megismerhetik a dalok, zenei művek születésének műhelytitkait - közölték a szervezők az MTI-vel.A szerzői egyesület szakemberei által összeállított programban a dalszerző szakma élvonalbeli képviselői osztják meg tapasztalataikat. Londonból érkezik az eseményre a k-popban is otthonosan mozgó francia Will Simms, távol-keleti trendeket mutat be a szingapúri Ken Chong. A bécsi Zeneakadémia könnyűzenei tanszékének oktatója, egyben az Osztrák Zeneszerzők Szövetségének alelnöke és a pop-rock szakosztály vezetője, Harald Hanisch élő listening sessionre vár mindenkit, ahol szakmai tanácsokkal is szolgál. A DEX magyar meghívottjai között lesz Dés László, aki a Vágy villamosa című balettzenéje születéséről beszél alkotóelemző előadásán. Caramel saját alkotási folyamataiba enged exkluzív betekintést pódiumbeszélgetés keretében, Szakos Krisztián szerző-producer arról fog beszélni, miként lesz sláger egy egyszerű dalból. A résztvevők egy új zeneszám születését is végignézhetik a két nap alatt, az ötlettől egészen a masterelésig, iamyank, Jónás Vera és Thom Artway közös munkája során. Az Így épül a dal című programban egy friss dal elkészítésének folyamatát, a közben felmerülő döntéseket mutatják be élőben a felkért előadók: a Margaret Island, az Apey Ú the Pea, Wolf Péter és Pejtsik Péter.Az elektronikus zenéről Bakonyi Bálint és a zenei vloggerként is ismert Bánkuti Dániel kalauzolja az érdeklődőket. Faltay Csaba, az alkalmazott zene szakértője azt mutatja meg, hogyan lehet reklámzenét alkotni, Johnny K. Palmer előzetes instrukciói alapján pedig angol nyelvű dalszöveget lehet írni. Az első nap, 2019. február 18. az Artisjus-díjak ünnepélyes átadásával zárul, az expo után pedig indul a svéd szervezésű Budapest Songwriting Camp, ahol a kiválasztott nyolc magyar résztvevő külföldi szerzőkkel dolgozik együtt.