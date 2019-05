Új múzeum nyílik az amerikai Szabadság-szobor mellett

Új múzeum nyílik csütörtökön az Egyesült Államok jelképének számító New York-i Szabadság-szobornál, amely egyben az Újvilág megosztottságát is szimbolizálja, egyebek mellett a bevándorlás kényes kérdésében.A Szabadság-szobornak szentelt múzeum, amelynek az építését 2016-ben kezdték el, csütörtök déltől ingyenesen lesz megtekinthető a Manhattanből évente kompon odaérkező mintegy 4,5 millió látogató számára. A projekt 100 millió dolláros költségét teljes egészében adományokból fedezték.A Liberty Islanden, az egyik leglátogatottabb amerikai műemléktől néhány lépésre emelt, 2400 négyzetméter alapterületű, panorámaablakos múzeumot úgy tervezték, hogy ellenálljon a globális éghajlatváltozás várható hatásainak.A parkokkal körülvett, zöldtetős épület tetejéről a látogató az egész New York-i öblöt megcsodálhatja, "mintha egy hajó elejéről hajolna ki" - magyarázta Cameron Ringness vezető építész.A múzeum belsejében az amerikai függetlenség 100. évfordulója alkalmából 1876-ban Franciaországtól kapott, Frédéric-Auguste Bartholdi francia szobrász alkotta híres műemlékkel kapcsolatos tárgyak, fotók és filmek láthatók, amelyek bemutatják a történetét az építésétől egészen addig, amíg a bevándorlók befogadásának és Amerika erejének a jelképévé vált.A látogatók óriási kivetítőn megnézhetik a "Lady Liberty" történetét bemutató érzelmes filmet, megtekinthetik a múzeum fő attrakcióját, Bartholdi talapzaton álló eredeti fáklyáját (a szobor kezében lévő fáklya 1985-ben készült másolat), és hatvan lehetőség közül választva multimédiás eszközökkel ismerhetik meg a szobor által képviselt értékeket a vallástól a bevándorláson és a demokrácián át az állampolgárságig."A Szabadság-szobor ugyanis nem mindenkinek ugyanazt jelenti" - hangsúlyozta Stephen Briganti, az új múzeumot és a szomszédos Ellis-szigeten álló bevándorlási múzeumot kezelő alapítvány elnöke."Úgy gondolom, hogy ebben az országban senki sem ellenzi azt, amit a Szabadság-szobor jelképez. Az más kérdés, hogy ki-ki hogyan alkalmazza" - tette hozzá Briganti.Edwin Schlossberg, a kiállítást megtervező ESA cég elnöke szerint a jelenlegi, "irracionális" időszak jó időpont a múzeum megnyitására, arra, hogy "a bevándorlásról, a szabadságról és a szabadságjogokról beszéljünk".A Szabadság-szobor a demokrata pártiak "zászlaja" lett Donald Trump elnök bevándorlási politikája és általában a politikája elleni harcukban. A 2018 decemberi-2019 januári leállás - a kongresszus és az elnök között a mexikói határon építendő fal okozta huzavona - idején New York állam demokrata párti vezetése saját forrásból fizette a szövetségi alkalmazottakat, hogy ne kelljen a Szabadság-szobrot bezárni.Stephen Briganti elmondta, hogy az amerikai elnököt is meghívták a múzeum megnyitójára, de "nem fog tudni részt venni", csak belügyminisztere, David Bernhard lesz jelen. Elfogadta viszont a meghívást számos, a Demokrata Párthoz közel álló neves személyiség: Oprah Winfrey televíziós műsorvezető, Michael Bloomberg volt New York-i polgármester, Jeff Bezos, az Amazon alapítója és a The Washington Post tulajdonosa, valamint Chelsea Clinton, Bill Clinton volt elnök és Hillary Clinton volt külügyminiszter lánya.