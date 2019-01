Tóth Gabi brutálisan kiosztotta a felelőtlen tinilányokat

...üzenném az instát ellepő 13-25 éves kis magamutogató csajsziknak, akiknek életük legnagyobb traumája eddig az volt, hogy a DM-ben pont elfogyott a kedvenc alapozójuk, hogy nagyon cukker, mikor motivációs "gondolatokat" írtok egy termékszponzoros, szemceruzás, szénné filterezett poszt alá, de valahogy teljesen hiteltelen a "bízz magadban, meg tudod csinálni, valósítsd meg az álmaidat, neked is sikerülhet" frázis, mert az igazi motiváció egyrészt az, hogy ti már eljutottatok A-ból B-be a saját poklotokon keresztül, másrészt pedig nem arra kéne megtanítanotok hatszázezer agyhalott követőt, hogy koplaljanak, frusztrálódjanak és a külsejükre fókuszáljanak, hanem inkább arra kéne felhívnotok a figyelmüket, hogy merjenek segítséget kérni, menjenek önismeretbe/csoportba/terápiába, mert ez a valódi megoldás, nem a 8 réteg vakolat meg a stikában hányás!

- kezdi indulatosan a bejegyzését az énekesnő.Ezek után még hosszasan taglalja, hogyan képzeli az értelmesebb tartalmat, ami esetleg valami hasznosra is megtaníthatja a fiatal generációt.A kommenetelők között sokan egyet is értettek Gabival, többek közt Rubint Réka is, őt viszont egyből le is képmutatózták és hazugozták.