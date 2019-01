Több mint 14 ezer európai fiatal vonatozhat ingyen 30 napig InterRail bérlettel

Több mint 14 500 kalandvágyó európai fiatal kap idén ingyenes InterRail vasúti bérletet a DiscoverEU elnevezésű új uniós kezdeményezés keretében - jelentette be hétfőn az Európai Bizottság.Az Európát felfedezni kívánó 18 éves fiatalok 2019. április 15. és október 31. között legfeljebb 30 napig élhetnek az utazás lehetőségével.A program második fordulójában csaknem 80 ezren jelentkeztek, közülük választotta ki a szerencséseket a brüsszeli testület a tagállamok számára fenntartott kvóták figyelembevételével.Magyarországról 2639-en pályáztak, közülük 279-en jutnak ingyenes vasúti bérlethez.A fiatalok egyedül vagy többedmagukkal is utazhatnak, alaphelyzetben vasúton, különleges esetekben azonban alternatív közlekedési eszközöket is igénybe vehetnek, mint a busz vagy a komp, kivételes esetekben pedig a repülés is lehetséges.Az utazási igazolvány mellé a nyertesek indulás előtt iránymutatást is kapnak, és a közösségi oldalakon előre fel tudják venni egymással a kapcsolatot."Nagyszerű látni, ahogyan az európai fiatalok a DiscoverEU lehetőségével élve felfedezik kontinensüket. A két 2018-as fordulóban összesen mintegy 180 ezer fiatal pályázott Európa minden részéről, és ezen kezdeményezésnek köszönhetően immár közel 30 ezren kaptak közülük lehetőséget arra, hogy megismerjék az európai kultúrákat és hagyományokat, kapcsolatba kerüljenek más utazókkal, illetve az útjuk során meglátogatott közösségekkel" - közölte Navracsics Tibor oktatásért, kultúráért és ifjúságért is felelős uniós biztos.Az Európai Bizottság javaslata alapján a 2021 és 2027 közötti uniós költségvetés ciklusban 700 millió eurót különítenének el a programra.