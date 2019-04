Szombattól beköltözik otthonunkba a cowboy kalapos Kevin Costner és családja

Európa-szerte az elsők között hazánkban debütál április 13-án, szombaton este a Yellowstone című amerikai széria az RTL Spike képernyőjén. A festői Montana meseszép peremvidékén játszódó történet az Oscar-díjas Kevin Costner főszereplésével készült. A produkció a western műfaj elemeit is felhasználva mutatja be a Dutton család konfliktusokkal teli életét. Jó hír a sorozatrajongók számára, hogy a premierrel egy időben a Telekom TVGO szolgáltatásában, a MoziKlubon egyben is elérhető lesz a teljes első évad mind a kilenc epizódja a Paramount+ tartalmai között.Tavaly robbant be az amerikai tévés piacra a komoly filmes múlttal rendelkező Taylor Sheridan (Sicario – A bérgyilkos, Wind River – Gyilkos nyomon, A préri urai) és alkotótársa, John Linson produkciója, a Kevin Costner főszereplésével készült Yellowstone. A 101 Studios társfinanszírozásában és közös gyártásában készült eredeti Paramount Network drámasorozat 2018 nyarának legnézettebb amerikai kábeltévés produkciója lett.A festői Montana kies tájain játszódó, a kameramozgásoknak és az operatőri beállításoknak köszönhetően gyönyörű és megindító képekkel operáló szériát mind a nézők, mind a kritikusok az egekbe magasztalták. A történet középpontjában a családi drámák sokaságán átesett, dúsgazdag Dutton-família áll, akik kibékíthetetlen ellentétben állnak a vagyonuk gyarapodásának érdekében kíméletlenül kizsákmányolt helyi, őslakos indiánokkal. A velük való harc mellett a családapa (Kevin Costner) és három gyermeke között lévő konfliktusok is a nézők szeme előtt zajlanak, ahol a pénz, a szeretet hiánya és az összetartozás ambivalens érzelmei bonyolítják a drámát.Az izgalmas karaktereket Kevin Costneren kívül olyan hírességek formálják meg, mint Kelly Reilly (Sherlock Holmes, Gyilkos kilátások), vagy Luke Grimes (Amerikai mesterlövész) és Wes Bentley (Az éhezők viadala, Csillagok között).