Robot ül az órákon egy diák helyett Bécsben

AV1 az osztályteremben © No Isolation/Estera Kluczenko

Betegsége miatt Dominik több mint egy éve nem járhat iskolába. Hogy ne maradjon le a tanulásban, egy 30 centis robot, AV1 ül helyette a tanórákon. Így Dominik nemcsak az órákba tud aktívan bekapcsolódni, de az osztálytársaival sem veszíti el a kapcsolatot.Egy különleges diák, egy 30 centis robot is jár az osztrák főváros egyik általános iskolájába, a Volksschule Neilreichgasséba. Az AV1 névre hallgató robot az egyik tanulót, Dominikot helyettesíti, aki súlyos betegsége miatt több mint egy éve nem járhat iskolába. Hogy ne maradjon le a tanulásban, egy államilag finanszírozott házitanító foglalkozik vele, a kis robot révén pedig most már aktívan részt is tud venni az órákon. Jelentkezik, ha tudja a választ, felszólítja a tanár vagy beszélget az osztálytársaival.Dominik egy tablet segítségével követi az órákat, amelyre a robotot irányító programot installálták. A kis robot, AV1 a norvég No Isolation nevű startup fejlesztése, amelynek az a célja, hogy digitális termékeik segítségével azok az emberek is aktív tagjai lehessenek a társadalomnak, akik szabad mozgásukban valamiért korlátozottak. Ez Ausztriában például becslések szerint mintegy 190 ezer krónikus betegségben szenvedő gyereket érint.A kis robot három hónapig lehet Dominiknál – egy EU-s támogatásnak köszönhetően. Egyelőre ugyanis még nem tudják, a továbbiakban miként lehetne AV1-et az iskolai működés keretében finanszírozni. A robot beszerzési ára ugyanis háromezer euró, amihez még havi 80 euró karbantartási- és biztosítási díj járul.Dominik osztálytársai mindenesetre azonnal megszerették AV1-et és egy percig sem idegenkedtek tőle. Annyira, hogy legutóbb még az osztálykirándulásra is el akarták vinni.