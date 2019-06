Nyáron sem áll meg az élet a Sony csatornákon

Sony Max premierek



Gázos páros 4. évad országos premier: június 15-től hétvégenként dupla epizódokkal 23:00-tól

Younger 5. évad országos premier: június 19-től minden hétköznap 20:30-kor

Gázos páros 5. évad országos premier: július 6-tól hétvégenként dupla epizódokkal 23:00-tól

Supergirl 4. évad országos premier: július 15-től hétköznaponként 22:00-kor



VIASAT3 premierek



Éjszakai Műszak 1. évad országos premier: július 1-től hétköznaponként 20:00-kor

Éjszakai Műszak 2. évad országos premier: július 11-től hétköznaponként 20:00-kor

Éjszakai Műszak 3. évad országos premier: július 31-től hétköznaponként 20:00-kor

hiszen július 1-től a gyógyításé a főszerep hétköznap esténként: 19 órától jönnek az igaz történeten alapuló New Amsterdam részei, 20 órától pedig újdonságként mutatkozik be az Éjszakai műszak.Mindkettőjük szentül hiszi, hogy karriert építeni, párkapcsolatban élni és gyereket nevelni, vagyis beállni a sorba, maga a halál, ahogy azonban telik az idő, szépen lassan megtanulják elfogadni a maguk és egymás hibáit. A folyamat azonban nem ennyire egyszerű! Miután Gretchen a harmadik évad végén elfogadta Jimmy lánykérését, mégis egyedül marad, a srác ugyanis egészen egy lakókocsiparkig menekül az elköteleződés és a változás elől. A balul elsült lánykérés után mindketten próbálnak új kapcsolatokat kialakítani, de sem Jimmy, sem Gretchen nem tud továbblépni: egyfolytában vissza-visszatérnek egymáshoz.Azoknak, pedig, akik végigizgulják a páros kalandjait a negyedik évadban, nem kell sokat várni a következőre sem, hiszen július 6-án startol az 5. évad a Sony Max műsorán.Miután negyvenes évei elején úgy érezte, élete nem azon a pályán halad, mint szeretné, Liza kihasználta fiatalos külsejét, és magát 26 évesnek kiadva új munkahelyen kezdte elölről karrierjét. A hazugságnak azonban ára van, a munka, a randizás és a család sokszor nehezen fér meg egymás mellett.A negyedik évadnak Josh és Claire bökkenőktől nem épp mentes írországi esküvőjével lett vége, az ötödik évad elején viszont ismét Amerikában járunk, az események pedig tovább pörögnek: Edward L. L. Moore új könyvet készül kiadni, egy botránynak köszönhetően azonban úgy tűnik, ez nem valósulhat meg, Josh visszatér Brooklynba, Liza és Charles kénytelenek az érzéseikről beszélni, Kelsey és Zane továbbra is rivalizál, Liza titkai pedig nincsenek biztonságban.Egy biztos, az ötödik évad sem tartogat unalmas perceket.19 órától az igaz történetet feldolgozó New Amsterdamban Dr. Max Goodwin elszánt, megosztó stílusú főorvos küldetését követhetjük nyomon, amint minden erejével azon fáradozik, hogy rendbe szedje Amerika legrégebbi, ennek ellenére megfakult hírnevű kórházát.Közvetlenül utána, 20 órától pedig az Éjszakai műszakban egy csapat frontról visszatért orvost ismerünk meg, akik egy san antonio-i kórház sürgősségi osztályának éjszakai személyzetéhez csatlakoznak. Minden erejükre és harcközelben szerzett tapasztalatukra szükség lesz, ha helyt akarnak állni ebben a kaotikus környezetben.A DC Comics képregénye alapján készült sorozatban Kara, egy kryptoni lány történetét követhetjük nyomon, aki unokatestvérével, Supermannel együtt indult pusztuló bolygójukról, azonban egy űrbéli fantomzónának köszönhetően 13 évvel később érkezett a Földre. Képességeit ő sem tudja véka alá rejteni, és fiatal felnőttként szívesen állítja őket az emberiség szolgálatába.A harmadik évad Supergirl és Selena Földért folytatott ádáz harcával ért véget, Kara azonban nem pihenhet sokáig, a Cadmus még működő sejtjei földönkívüli párti politikusok elleni merényletekre készülnek.A negyedik évad tehát bőven tartogat még meglepetéseket, amiket július 15-től hétköznaponként 22 órától a Sony Max műsorán élhetünk át.