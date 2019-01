Magyar fejlesztésű applikáció hozhatja össze az európai előadóművészeti világot

Szakmai “társkereső" applikációval robban be az európai piacra 2019 januárjától egy magyar startup cég.Magyarországról indul útjára az az izgalmas startup kezdeményezés, mely az előadóművészeti szcéna szereplői részére kínál hiánypótló funkciókat. A 2019 januártól startoló StageHive használatával leegyszerűsödik a kapcsolatteremtés a szakemberek között, legyenek akár tapasztaltak vagy pályakezdők.A StageHive ötletgazdái és alapítói Meczner Vera művészmenedzser és Cortés Sebastián koreográfus-rendező, akik több mint két éve, egy baráti beszélgetésből kiindulva jutottak arra a felismerésre, hogy sok esetben előbbre vinné a művészeti projektek sikerét, ha a már meglévő kapcsolati hálót - a modern kihívásokhoz igazodva - átláthatóbban és rugalmasabban lehetne használni, és ki is lehetne belőle tekinteni egy szélesebb színtérre. Különösen igaz ez nemzetközi fronton.Mindezek alapján született a szakmai „társkereső" ötlete, mely a közösségi hálózatok elvén működik. Miután a felhasználó feltöltötte saját profilját, abban megjelölte a vele kapcsolatos legfontosabb információkat, bátran böngészhet a többiek között. Itt az alapadatokon és referenciákon túl az is megjelenik, hogy kik dolgoztak már korábban együtt. A regisztráció és az alapfunkciók ingyenesek, annak érdekében, hogy minél dinamikusabb közösség jöjjön létre a platform segítségével.A felhasználók feltölthetik a megvalósítani kívánt vagy már folyamatban lévő projektjeiket is, amelyekhez így csatlakozni lehet. Ha például egy táncszínházi előadás vendégjátékához hiányzik egy díszítő, az appal könnyebben megtalálják egymást a felek. Sőt, a feltöltött projektek azoknak is hasznosak, akik tudásukat szeretnék kamatoztatni, de hiányzik hozzá az induló ötlet vagy nem szeretnének önállóan belevágni a kalandba.Magánszemélyek mellett pedig kulturális szervezetek és intézmények is csatlakozhatnak a hálózathoz.Ráadásul a StageHive Európa-szerte ad majd alkalmat a projektalapú együttműködésekre, ugyanis hazánkon kívül első körben Lengyelországban, Németországban és Ausztriában, majd később újabb államokban vezetik be az appot.A StageHive a színházi, komolyzenei, táncművészeti és újcirkuszi műfajokban közreműködő alkotókat és szakembereket célozza, a színészektől a látványtervezőkön és technikai szakembereken át a producerekig és menedzserekig. Van azonban egy másik kapu is, melyhez a nézőket invitálják. Ők ugyanis a crowdfunding, vagyis közösségi finanszírozás módszerével számukra kedves projekteket támogathatnak anyagilag.A virtuális tér lehetőségeinek kihasználásával proaktív, mobilis, közös európai gondolkodást segíthet elő a startup, melynek sokatmondó a szlogenje is: “Meet online, work on stage". A regisztráció nem több mint egy klasszikus közösségi platform esetében, a szakmai lehetőségek tárháza viszont végtelen, és csak rajtunk áll, hogy ezek közül mit aknázunk ki.A StageHive a Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő inkubációs befektetési programján keresztül szerzett 9 millió befektetést.