Macbeth-film készül Denzel Washington és Frances McDormand főszereplésével

Joel Coen Macbeth-filmet rendez Denzel Washington és Frances McDormand főszereplésével - írta meg a Variety.com.



A többszörös Oscar-díjas Joel Coen maga írja a forgatókönyvet a Shakespeare-tragédia nyomán, és a filmet még idén le is akarja forgatni. A Variety értesülése szerint azonban szokásától eltérően ezúttal nem dolgozik együtt testvérével, Ethan Coennel.



A kétszeres Oscar-díjas Denzel Washington Macbeth szerepét kapta, feleségét pedig a szintén Oscar-díjas McDormand alakítja majd.



Washingtonnak sűrű napjai lesznek, először a Warner Bros. Little Things című filmjét forgatja, ezt a Macbeth követi, majd belefog következő saját rendezésébe, a Journal for Jordan című filmbe, amelyben Michael B. Jordan játszik.



A színész legutóbbi, A védelmező 2. című akciófilmje 190 millió dolláros (54 milliárd forintos) kasszával zárta globális jegybevételeit. Washington 2016-ban a Kerítések című filmet, korábban az Antwone Fisher élete és az Érvek és életek című életrajzi drámákat jegyezte rendezőként.



A Coen fivérek a tavalyi díjszezonban a Buster Scruggs balladája című westernjükkel szerepeltek, amelyet a Netflixnek készítettek. A produkció, amelyet együtt írtak és rendeztek, forgatókönyvéért Oscar-jelölést kapott.