Lehull a lepel: Radics Gigi lesz a harmadik közreműködő Emilio slágerében

A Drága családom valóságshow egyik epizódjának végén elszólta magát Emilio és DR BRS: a nyár során felújított Ne nézz vissza rám című Emilio-slágerben Radics Gigi mesés hangja is felcsendül majd. A kultikus dal felújított verziójának premierjére már a héten sor kerül a Sláger TV-n!



Már május óta tudható, hogy a legjobb magyar dalfelfolgozásokért felelős sztár DJ-vel, azaz DR BRS-sel közösen dolgozik Emilio az idén 16 éves Ne nézz vissza rám című, talán legismertebb dalának felújításán. Az énekes eddig is csepegtetett pár információt, miszerint lesz még egy közreműködő a dalban, de egészen eddig a személy kilétét homály fedte. Most viszont Emilio lerántotta róla a leplet: Radics Gigi énekesnő csatlakozik a két férfihoz!



Gigi nem csak szemtelenül fiatal és tehetséges, de még szinte tini lány volt, amikor vadonatúj érzést keltett mindenkiben. Mostanra pedig hazánk egyik legismertebb énekesnőjévé vált. Áprilisban tért vissza Amerikából, s szinte azonnal bekapcsolódott a munkába DR BRS-hez és Emiliohoz. Az énekesnő nagyon elégedett volt a forgatás munkálataival, szerinte bár meglepő lesz majd a közönség számára ez a trió, de nagyon bízik benne, hogy tetszeni fog az embereknek, amit közösen alkottak.



– Emiliot és a családját is régóta ismerem, nagyra tartom őt szakmailag, de még közös dalban soha nem dolgoztunk együtt – mesélte az énekesnő. – Ezért is ért óriási meglepetésként, mikor felhívott, hogy engem szeretne a "Ne nézz vissza rám" című számához, azaz az egyik legnagyobb slágerének feldolgozásában. Először elgondolkodtam, hogy milyen módon illik majd a hangom ehhez a nagyon közismert dalhoz, de végül a stúdióban kiderült, hogy passzolunk egymáshoz. A stúdiómunka során megtaláltuk a közös hangot mindhárman, én nagyon élveztem a felvétel folyamatát és szerintem egy izgalmas közreműködés jött létre, ami remélhetőleg DR BRS többi feldolgozásához hasonlóan, szintén nagyot üt majd a rádiókban és a klubokban. Eleve régen énekeltem már magyar dalt, úgyhogy külön öröm, hogy pont ebben a slágerben énekelhetek újra az anyanyelvemen!



Gigi arról is vallott, hogy milyen érzéseket keltett benne a közös munka. – Mindig élmény számomra olyan projektekhez csatlakozni, amelyek valami újat, valami trendit alkotnak. DR BRS a feldolgozásaival visszahozza azokat az előző generációs érzéseket, amiket több tíz éve szerettek az emberek a zenében. Kicsit új köntösbe kerülnek a régi dalok, a "Ne nézz vissza rám" is nagyon jól sikerült. Ebben a formában a mai fiataloknak is tud adni valamit egy olyan szerzemény, ami már sok éve bizonyított a slágerlistákon.



DR BRS-nek nem ez az első sikergyanús újrahangolása, hiszen tavaly robbantott a Fekete Vonat és a Halott Pénz közös újrafeldolgozásával, s most pedig Emilioval és Radics Gigivel készülnek a premierre. Persze DR BRS megállíthatatlan, hiszen a Facebook oldaláról már az is kiderül, hogy a Jazz+Az-zal és Lotfi Begivel is készül valamire.