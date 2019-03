Gyerekbarát és a béke szigete - ilyen Pál Dénes álomkertje

Az énekes és családja néhány hónapja élnek új otthonukban, és most, hogy kitavaszodott, az első dolguk volt, hogy elkezdjék a megálmodott kert megvalósítását.-Télen nem kezdtünk bele komolyabb munkába, csak tervezgettünk, most viszont, hogy itt a jó idő, végre nekiláthattunk – mesélte lelkesen Dénes. – Azt már tudjuk, mi a cél: egy olyan helyet szeretnénk teremteni magunknak, ami a nyugalom szigete lesz, ahová jó hazajönni. Figyelembe véve a talaj és a hely adottságait, ciprusokkal, sziklakerttel, virágokkal, és egy kis konyhakerttel is tervezünk. Ez a párom álma, ő szeretne különleges zöldségeket, fűszernövényeket termeszteni.Az énekes hét hónapos kislánya már izgatottan szemléli, mit csinálnak szülei a szabadban. Természetesen az ő számára is kialakítanak majd egy sarkot.- Panni nyáron már biztosan élvezni fogja a szabadtéri pancsolást, a homokozást, hintázást, szeretnénk, ha hozzánk hasonlóan ő is sokat lenne odakinn, amikor csak lehet – magyarázta az énekes. – Mivel mindketten kertes házban nőttünk fel, abban már az elején egyetértettünk, hogy a gyerekünknek is szeretnénk megadni azt a fajta szabadságot, amit ez jelent. Ő már most szívesen nézegeti a növényeket, virágokat, simogatni is szeretné őket, de egyelőre ez még nem megy, megragad mindent, ami a kezébe kerül. Persze fő a biztonság, úgy terveztünk mindent, hogy „gyerekbarát" legyen, szó sem lehet például mérgező növényekről. Ez azért is fontos, mert a babán kívül van egy kutyánk, miatta is alaposan át kell gondolnunk, mit telepítünk.Dénes mindennapjai nagyon rohanósak és zsúfoltak, így nem mindegy számára, hogy egy-egy koncertekkel, forgatásokkal, próbákkal vagy stúdiózással eltöltött nap után milyen környezetben tud kikapcsolódni.- Van egy hatalmas teraszunk, amit kényelmes bútorokkal rendezünk majd be, úgyhogy alkalmas lesz pihenésre, és arra is, hogy akár egy laptoppal az ölünkben dolgozzunk odakinn a jó levegőn – mondta Dénes, aki elárulta, hétvégén az ország egyetlen kerti életmódkiállításán inspirálódnak majd. - Rengeteg ötletünk van, talán túl sok is, nem minden megvalósítható, ezért a hétvégén biztosan kilátogatunk a GardenExpora, hogy szétnézzünk és beszéljünk egy-két szakemberrel is. Mivel egyébként sok az elfoglaltságunk, nagyon nagy segítség, hogy mindent egy helyen találunk, kerti faházakat ugyanúgy, ahogy grillezéshez szükséges eszközöket. Biztos vagyok benne, hogy hasznos látogatás lesz, arra például nagyon kíváncsi vagyok, milyen tanácsokat kapunk füvesítéssel kapcsolatban, és még a tökéletes kerti bútort és hintaágyat sem találtuk meg, az is várat magára.