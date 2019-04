Gal Gadot, a Wonder Woman sztárja is fellép az Eurovíziós Dalfesztiválon

Gal Gadot, a Wonder Woman sztárja is fellép az Eurovíziós Dalfesztivál májusi fináléjában, Tel-Avivban.



A műsor fellépői között lesz a dalfesztivál több korábbi győztese. Az eddig bejelentett szereplők sorában van Conchita Wurst, Eléni Furéira, Verka Szergyucska, Mans Zelmerlow, Dana International és Gali Atari is. Az izraeli Netta Barzilai szintén előadja majd tavalyi, Toy című győztes dalát.



A világsztár Madonna menedzserei április elején ugyancsak jelezték, hogy a díva énekelni fog a dalfesztivált záró showműsorban, de ezt a fesztivált szervező Európai Műsorszolgáltatók Szövetsége (EBU) még nem erősítette meg. A problémát az okozza médiajelentések szerint, hogy Madonna két számot akar előadni, és az egyik "politikai tartalmú", ami viszont nem összeegyeztethető a szervezők politikamentességet hirdető szabályzatával.



A 64. Eurovíziós Dalfesztivált május 14. és 18. között rendezik Tel-Avivban, a versenyben 41 ország képviselője lép színpadra, miután Ukrajna februárban visszalépett. A Magyarország színeiben induló Pápai Jocit az első elődöntőben, május 14-én láthatja a közönség. A versenyt évről évre mintegy 200 millió néző követi világszerte.