Elképesztő fanatizmus: 22 mobiltelefonnal gyűjtögeti a szörnyeket a tajvani Pokémon bácsi - fotók

Fotók: MTI

A tajvani Csen Szan-jüan a 2016-os megjelenése óta fanatikusan játszik a Pokémon Go nevű videojátékkal, amelynek lényege a "vadon élő" szörnyecskék összegyűjtése valóságos földrajzi helyeken, az úgynevezett kiterjesztett valóság segítségével. A fengsuj mester ehhez 22 mobiltelefont használ egyszerre, amiket a kerékpárjára is fel tud erősíteni.A 70 éves férfinak az unokája mutatta meg a játékot, amelynek azonnal a rabjává vált.A "Pokémon bácsinak" is nevezett Csen igazi híresség lett, a tajvani ASUS TeK Computer őt kérte fel az egyik legújabb mobiltelefonjuk szóvivőjének.