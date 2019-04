Dér Heni ül be Radics Gigi helyére az X-Faktor mentorszékébe

Még nem mondhatok semmit, úgyhogy sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudom"

Dér Heni nem cáfolta a Bors értesülését, de nem akart erről nyilatkozni Fotó: Bors/Csányi Krisztina

A Bors információi szerint Dér Heni válthatja Radics Gigit az X-Faktorban, amelynek egyik mentorszéke újfent megüresedett. Heni neve már az előző évadban is felmerült, ám úgy tudjuk, ezúttal valóban beül a mentorszékbe.Gigi a közelmúltban jelentette be távozását a produkcióból, amit az RTL Klub is elfogadott. Ez pedig egyet jelent azzal, hogy a 2019-es X-Faktorban már egy új női mentor mutatkozik be.A Bors úgy tudja, hogy a megüresedett helyet Dér Heni foglalja majd el, amiről egyenesen az énekesnőnél érdeklődtek. Heni zavarában nem igen tudta, hogy mit feleljen, és nevetve csak annyit mondott:– válaszolta a lap kérdésére az énekesnő, aki a „méggel" úgy tűnik, ismét lebuktatta magát.Heni után természetesen a műsor kreatív producerével, Verebély Marcellel is felvették a kapcsolatot.– Egyelőre nem tudom megerősíteni a hírt a mentorokról, arról, hogy ki cserélődik, és ki kerül majd Gigi helyére. Csupán annyit tudok mondani, hogy hamarosan lesz egy hivatalos bejelentés, ahol minden kiderül. Addig pedig várjuk azokat, akik próbára tennék a tehetségüket, mert még zajlanak az X-Faktor 2019 válogatói.