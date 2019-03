Curtis: Nem élném túl, ha baja lenne a fiamnak

Mit mond az orvos?

Az interneten óriási kommentáradatot váltott ki, amikor péntek este, a TV2 a Curtis – Tiszta lappal című dokumentumfilmjéből kiderült, hogy a nemrég drogelvonót is megjárt rapper apa lesz. Nem nehéz ugyanis kiszámolni, hogy a baba tavaly november, december tájékán foganhatott, amikor is Curtis még javában függő volt, ezért sokan attól tartanak: apukája függősége hatással lehet a kis jövevény egészségére. - írja a BorsOnline „Ne haragudjatok, de felelőtlenség a köbön így vállalni gyereket! Magatokat tennétek rendbe első körben!", „De vajon nem lesz-e valami baja a babának, hiszen évekig drogos volt!" – sorakoznak az aggódó kommentek a közösségi oldalakon.Széki Attila édesanyja a dokumentumfilmben elmondta, hogy a családjuk nagyon gyerekcentrikus. Alig várják, hogy megérkezzen a baba, s újra gögicsélés töltse meg a házat. A felvételeken Curtisen is lehetett látni, hogyan óvja várandós szerelmét, akit az ultrahangvizsgálatra is elkísért. Amikor pedig az orvos felhangosította a baba szívhangját, könnyek szöktek a rossz fiú szemébe, s csókokkal halmozta el kedvesét.De vajon mit szól a kommentelők kijelentéseihez? Megfordult-e valaha a fejében, hogy gyermeke issza meg saját felelőtlensége következményét?– Nem tudnám túlélni, ha bármi baja lenne! Genetikai vizsgálaton is voltunk, és a baba egészséges. A legjobb, legmagasabb értéket diagnosztizálták, azaz egy az ötvenezerhez, hogy bármi gond adódik. Miattam nyilván az volt az első, hogy minden szűrést elvégezzenek, és mindent kivizsgáljanak – mondta el őszintén a Borsnak a rapper, aki úton az öthetes drogelvonója felé tudta meg: szerelme várandós.– Elképesztő pluszlöket volt ez nekem, hogy a szerelmem a kisbabánkat várja. Nagyon-nagyon sok erőt adott ez odabenn – emlékezett vissza Curtis, aki úgy érzi, mára jó úton jár, és kisfiának is intő példa lehet majd az ő tapasztalása.– Már el tudom, és el is fogom magyarázni neki idővel, hogy miért ne tegye, amit én, és hogy, hogy kell helyesen cselekedni. Azt gondolom, jó minta lehetek majd a gyerekemnek, hogy mit nem szabad csinálni.A Bors egy nőgyógyászt is megkeresett, aki szerint a rendellenességet már a terhesség korai szakaszában ki lehet szűrni. S a káros szenvedélye, mint például az alkohol, dohányzás és drog sokkal veszélyesebb, ha az anyuka függő.– A drogfüggőség bizonyos értelemben károsíthatja a spermiumokat, de rendellenességre, koraszülésre akkor nagyobb az esély, ha a nő a drogfüggő. Kétségtelen, egy drogfüggő apukánál nagyobb a kockázat a beteg gyermekre, mint egy nem drogfüggőnél, de tudni kell azt is, hogy minden ártó tényező, és behatás nélkül száz terhességből öt gyermek így is rendellenességgel jön a világra. Ebből kell kiindulni. A szokásos genetikai vizsgálatokkal pedig mindent szépen ki lehet szűrni – mondta lapunknak dr. Hadnagy János nőgyógyász.