Csütörtöktől férfi kézilabda-világbajnokság az M4 Sporton!

Január 10. és 27. között kerül megrendezésre 2019 egyik legnagyobb sporteseménye, a férfi kézilabda vb. Az M4 Sport és az m4sport.hu a magyar válogatott összecsapásai mellett a világbajnokság összes mérkőzését élőben közvetíti. Fontos újdonság, hogy az m4sport.hu oldalon nem csak élőben követhetik a világbajnokság összes találkozóját, hanem a mérkőzéseket vissza is nézhetik.



A torna nyitómérkőzését Hajdú B. István kommentálásával követhetik a nézők. Január 10-én a koreai válogatott a társházigazda Németország együttesével játssza a nyitányt 18:15-től. Ezt követően átlagosan napi három mérkőzést közvetít az M4 Sport csatorna, amely a hétköznapokon ötször jelentkező Sporthíradóban részletesen foglalkozik a vb történéseivel, kiemelten koncentrálva hazánk válogatottjára. A magyar válogatottat egy stáb is elkíséri, így a szurkolók első kézből tudhatják meg a legfrissebb híreket, hallgathatják meg az érintetteteket a történésekkel kapcsolatban.



A vb kommentátori csapatát Hajdú B. István, Székely Dávid, Lukács Viktor, Knézy Jenő, Ujvári Máté és a helyszínről jelentkező Varga Ákos alkotja.



A csoportkör mérkőzéseit Koppenhágában játssza a magyar válogatott, továbbjutás esetén Herningben jön a folytatás, az elődöntő mérkőzéseire pedig Hamburgban kerül sor. A vb-döntőt január 27-én rendezik, 17:30-tól. A világbajnokság győztese kijut a tokiói olimpiára, a 2-7. helyezettek pedig részt vehetnek a 2020 tavaszán sorra kerülő olimpiai selejtezőn.



A magyar válogatott csoportmérkőzései:



01.11. 18:00 Argentína – Magyarország (M4 Sport)

01.13. 18:00 Magyarország – Angola (M4 Sport)

01.14. 15:30 Magyarország – Katar (M4 Sport)

01.16. 18:00 Magyarország – Egyiptom (M4 Sport)

01.17. 20:30 Svédország – Magyarország (M4 Sport)



A világbajnokság a 2020-as tokiói olimpia miatt is kiemelt esemény nemzeti csapatunk számára, mivel a legkönnyebb utat a vb jelenti az olimpiai kvalifikációs tornára.



A januári világbajnokság közvetítését követően is az M4 Sport marad az otthona a nemzetközi csúcskézilabdának, hiszen egészen 2025-ig, a következő négy női és négy férfi kézilabda vb-t is a csatorna hozza majd el Magyarországra!