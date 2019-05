A Trónok harca alkotóitól érkezik a következő Star Wars-film

A Trónok harca című népszerű fantasysorozat alkotói készítik a következő Star Wars-filmet, amely várhatóan 2022 decemberében kerül a mozikba.



Bob Iger, a Walt Disney Co. vezérigazgatója kedden jelentette be New Yorkban, hogy az idén decemberben véget érő Skywalker-saga utáni első új Csillagok háborúja filmet David Benioff és D. B. Weiss jegyzik.



A Disney már korábban elárulta, hogy a Star Wars: Az utolsó Jedik rendezője, Rian Johnson, valamint tőle függetlenül Benioff és Weiss is új Star Wars-filmeken dolgoznak, ám az csak a mostani bejelentéssel tisztázódott, hogy kinek az alkotása érkezik először a mozikba.



A Skywalker-saga lezárása, a J.J. Abrams rendezte Star Wars: Skywalker kora című epizód december 19-én érkezik a magyar mozikba.