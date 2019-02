A látogatók mellet a denevérek is jobb körülményeket élvezhetnek az aggteleki cseppkőbarlangban

Kép forrása: anp.hu

Lezárult az Aggteleki Nemzeti Park (ANP) világörökség részét képező terület élő és élettelen természeti értékeinek megőrzését, rehabilitációját szolgáló infrastrukturális fejlesztés. A csaknem 307 millió forintos, a Környezeti és energiahatékonysági operatív program keretében megvalósult projekt eredményeiről szerdán számoltak be a szakemberek, Jósvafőn.A fejlesztésbe bevonták az esztramosi bányavágatokat, barlangokat, az aggteleki Baradla-barlangot, az Aggtelek-Jósvafő Béke-barlangot, a bódvaszilasi Meteor-barlangot, a jósvafői Baradla Hosszú-Alsó-barlangot, az aggteleki Baradla-tetői-zsombolyt, a bódvaszilasi Pócsakői-víznyelőt és a szintén bódvaszilasi Kopaszgally-oldali 2-es számú víznyelőbarlangot.A fejlesztésben szereplő helyszínek különleges élőhelyek, amelyek telelő- és szaporodóhelyei számos denevérnek.Balczó Bertalan, az Agrárminisztérium természetvédelemért felelős helyettes államtitkára az eseményen elmondta: az aggteleki projekt egy komplex fejlesztési csomag része, összességébenaz ország nemzeti parkjainak területén, mintegy száz helyszínen, 38 milliárd forint értékben.Ezek célja a természetes élőhelyek állapotának javítása, ugyanakkor fejlesztik a természetvédelmi kezeléseket. A fejlesztések hozzájárulnak ahhoz is, hogy a nagyközönség az eddigieknél is kényelmesebben és biztonságosabban látogathatja a természeti értékeinket. Az igazgatóságok kezelésében lévő turisztikai, természetvédelmi értékeket évente 1,6 millió látogató tekinti meg.Hozzátette azt is:A nagyközönség számára nyitva álló barlangokat évente több mint félmillióan látogatják.