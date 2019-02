30 új névvel bővült a Sziget-fellépők listája - Érkezik Franz Ferdinand és sokan mások...

Először érkezik Magyarországra az amerikai rapper, a multi-platinalemezes Post Malone, aki a minap, a Grammy átadón a Red Hot Chili Peppers-szel kollaborálva lépett színpadra.Szintén a Szigetre tart a Habsburg–Lotaringiai Ferenc Ferdinándról elnevezett skót rockbanda, a Franz Ferdinand és a legújabb lemezével idén januárban előrukkoló James Blake is.A legfrissebb listán szerepel a koncertjein gyakorta cicit villantó Tove Lo, az R’n’B, house, electropop elemekből táplálkozó Years&Years, a francia énekes-dalszerző, Jain, az ausztrál énekes-szerző multi instrumentalista Xavier Rudd, az angol indie rock formáció, az Razorlight vagy a Ryan Lott “zeneszerzőzseni" és társai által alkotott zenekar, a Son Lux.CLOSE című live show-jával érkezik Richie Hawtin, továbbá a most bejelentett nevek közt szerepel az amerikai pszichedelikus/experimental banda, a Yeasayer, az osztrák Wanda zenei társulat, a tavalyi koncertjét pótló Yellow Days, a svéd énekes-dalszerző, Tove Styrke, a “zsigeri tehetségű" előadóművész és szerző, Masego, trappes alapot, soulos énekkel vegyítő manchesteri IAMDDB, napjaink egyik legnagyobb jamaikai sztárjának projektje a Protoje &The Indiggnation, a clevelandi blues-rock banda, a Welshly Arms, a brit zenész/dalszerző/producer Elderbrook, a szintipop/indie rock előadó, Roosevelt, a Holland DJ páros, a W&W, az izraeli psytrance DJ-duó, a Vini Vici, Diamanté Anthony Blackmon, azaz DJ Carnage, az angol DJ, Sigala, a trap fenoménként elhíresült Hucci, a norvég énekesnő, Anna of The North, a francia zenész-dalszerző, Fakear valamint a Valeras nevű rock formáció.Számos név már korábban napvilágra került, köztük Ed Sheeran, a Foo Fighters, a Florence + The Machine vagy a Twenty One PilotsMárcius 7-én tehát jegyárforduló lesz, bővebb információ a jegyekről itt: www.sziget.hu