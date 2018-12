2027-ig még biztosan lesz 3G

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) 2027. június 27-ig meghosszabbította a Magyar Telekom és a Vodafone frekvenciahasználati jogosultságát a 3G hang és adatszolgáltatást biztosító 2100 megahertzes (MHz) frekvenciasávban.



A Magyar Telekom keddi közleménye szerint a három 5 megahertzes duplex frekvenciablokk hosszabbításának egyszeri díját, 11 milliárd forintot 2019 első negyedévében kell kifizetniük. A frekvenciasáv hosszabbításának egyszeri díját, valamint a jövőbeni éves sávdíj jelenértékét további 4,2 milliárd forint összegben 2018. negyedik negyedévében aktiválják.



A Magyar Telekom fejlesztéseinek középpontjában a szupergyors mobilinternet hozzáférés áll, de a 4G hálózatot nem használó ügyfeleknek is megbízható szolgáltatást akar kínálni - írták. Hozzátették, hogy a hatósági határozatnak köszönhetően az érintett frekvenciasávban is megjelenhetnek a legkorszerűbb mobiltechnológiák.



A Magyar Telekom jogelődje, a T-Mobile Magyarország a jelenlegi, 2019. december 27-ig tartó jogosultságot 2004-ben szerezte meg. A hét és fél éves hosszabbítás lehetőségét az akkori kiírás tartalmazta - olvasható a közleményben.



A Vodafone Magyarország szerdai közleménye szerint a jogosultság meghosszabbításának egyszeri díja 11 milliárd forint. A sávdíj havi mértéke jelenleg 56,250 millió forint.



A Vodafone Magyarország a jelenleg 3G-s hang és adatszolgáltatásra használt 2100 MHz-es frekvencia tartományban már megkezdte a 4G-s szolgáltatás nyújtását is, a jövőben pedig a tartomány akár 5G-s szolgáltatásra is alkalmas lehet. A Vodafone Magyarország elkötelezett a magyarországi telekommunikációs infrastruktúra, így a mobil és vezetékes hálózatok fejlesztése mellett - írták.



A társaság célja, hogy a UPC Magyarország korábban bejelentett, az Európai Bizottság versenyhatósági jóváhagyását váró felvásárlásával olyan szolgáltatóvá váljon, amely országszerte képes mobil és vezetékes szélessávú, valamint televíziós szolgáltatásokat is nyújtatni.