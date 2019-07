Vincze Ottó bízik a magyar futballban

– Ha arra kíváncsi, hogy a futballtól mennyire távolodtam el, akkor azt mondom, továbbra is aktív vagyok. Tavaly egy országos program keretében hatvan iskolát jártam végig, de a Danone-kupa magyarországi nagykövete is voltam, emellett pedig a saját tanácsadó cégemet is menedzselem. Párommal, Anitával (Görbicz Anita, az Audi-ETO klasszis kézilabdázója – a szerkesztő) közösen az arcai vagyunk egy európai uniós zöldség-gyümölcs kampánynak, és persze ott van a család is, nincs időm unatkozni. Amióta abbahagytam az aktív futballt, még több a teendőm. Már a negyedik diplomámat is megszereztem és rengeteg feladatkörben dolgoztam, a Sport TV-nél például továbbra is állományban vagyok szakkommentátorként.– Ami nagyon látszik a magyar futballban, hogy sokkal támogatóbb a közeg, így infrastruktúrában és financiálisan is rengeteget léptünk előre. Közel nyugat-európai szinten vagyunk, de a régióban mindenképpen kiemelkedünk. Amiben még fejlődnünk kell, az a szakma és a tehetséggondozás. A futballunk vonzóbb lett az elmúlt években a külföldiek számára, hiszen a csapatok is folyamatosan építkeznek, s olyan légiósok érkeznek hozzánk, akik ha nemzetközi szinten középszintűek is, itthon mindenképpen kiemelkednek a mezőnyből. Jó magyar játékosokkal kiegészítve így ütőképes csapatot lehet összehozni, ahogy tette azt például a Vidi is. A Ferencváros stabil, taktikailag és erőnlétileg is jól rakta össze a csapatot Rebrov, így megállja a helyét. Nekik van jelenleg a legnehezebb dolguk, de ha taktikailag, mentálisan és erőnlétileg is azt nyújtják a Ludogorec ellen idegenben, mint amit itthon, akkor továbbjuthatnak. A Honvéd és a Loki úgy látom, meglépte a szintet, ráadásul nagyon szimpatikus, amit Herczeg Andrásék évek óta építenek Debrecenben.– Az ETO-t olyan emberhez tudnám hasonlítani, akit lenyomtak a víz alá, de tud úszni, ezért túlélte. Az egyik legsikeresebb, legpatinásabb vidéki klubról beszélünk, ahol a legnagyobb célokért küzdenek. Úgy gondolom, hogy kétezer-tizenöt a klub életében a legnagyobb év volt. Nem a pályán elért sikerek miatt, hanem azért, mert sikerült megmenteni a klubot, s azóta a válságmenedzseléssel stabilizálódott a helyzet. Az anyagi háttér Mányi József tulajdonos érkezésével biztosított. Szakmailag is folyamatosan épül a klub, de nehéz összerakni egy tökéletes csapatot.Makra Zsolttal jó párost alkotnak, ráadásul jó kerettel dolgozhatnak együtt. Külön öröm, hogy egyre több fiatalt építenek be a saját utánpótlásból, ami mindig is jellemző volt az ETO-ra. Mindenképpen optimista vagyok a klub jövőjét illetően.– Úgy érzem, egészséges a kapcsolatunk, jó értelemben vett apa-fia viták persze előfordulnak esetleg arról, hogy hova juthat el, de ez is építő jellegű. A sok feladat mellett igyekszem kimenni Ádám meccseire és az ETO utánpótláscsapatait is figyelemmel követem, hiszen tehetséggondozással is foglalkozom a tanácsadó cégemen keresztül. Meccs után előfordulhat, hogy másképp látjuk a pályán nyújtott teljesítményt, ezért ez egy kritikus időszak, amikor nem nagyon beszélünk róla.– A több játéklehetőség és a rutinszerzés miatt, illetve mert a képzési díjat, ami a profi szerződéssel járna, nem tudta kifizetni a Budaörs. Ádám öt- és tizenhat éves kora között az ETO-nál nevelkedett, neki mindig Győr lesz az otthona, de úgy döntöttünk, hogy szüksége van a rutinra. Köszönöm Bognár Györgynek, hogy a legkeményebb meccseken dobta be a mély vízbe, sokat fejlődött. Pápán adott számára a lehetőség, hogy még többet játsszon, Lengyel Ferencéknél is jó a szakmai háttér és az infrastruktúra is megfelelő. Pápán jó közösség alakult ki, emellett szüksége van az elvárásokra, kellenek neki olyan célok, amelyeket maga elé tűz ki, s el akar érni. Ádámból és általánosságban a fiatal magyar labdarúgókból hiányolom a tudatosságot. Nincs meg bennük az a fajta tervezettség, hogy labdarúgó akarok lenni. Úgy gondolom, az adottsága megvan, így ha ezt a hiányosságot pótolja, akkor akár NB I-es játékos is lehet egyszer. Ehhez persze még rengeteget kell fejlődnie taktikában és technikailag is.