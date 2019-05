Roland Garros 2019 - Harc a trónért Párizsban

Rafa Nadal a tizenkettedik párizsi trófeájáért hajt.

Ha hiszünk a számmisztikában, különleges Garrosban lesz részünk idén. 1969-ben, 1979-ben, 1989-ben, 1999-ben és 2009-ben örökre emlékezetes pillanatokat hozott a salakpályás Grand Slam-verseny. '69-ben Laver nagy lépést tett a második naptáron belüli Grand Slam felé, '79-ben Borgot és Evertet ünnepelte a párizsi közönség, '89-ben Chang alsó szervával tréfálta meg Lendlt, '99-ben Graf és Agassi újjászületett és egy életre megtalálta egymást, 2009-ben az örömében síró Federer végre bajnokként távozhatott.A 20-szoros Grand Slam-bajnok svájci zseni négy év után tér vissza a Garrosra. Éveken át tartó szünet után idén újra teniszezett salakon. Öt meccset vívott, ebből négyet nyert. Ezek közül három még Federer praxisában is óriási mérkőzés volt. A svájci két meccslabdáról nyert Monfils és Coric ellen, két meccslabdáról veszített Thiem ellen. Csodaszámba menne, ha 38 évesen újra magasba emelhetné a Muskétások Kupáját, de Federert nem lehet leírni. S ami különösen veszélyessé teszi: semmi vesztenivalója nincs Párizsban.Utóbbi megállapítás nem igaz Nadalra: a salakkirály címvédésre készül. A spanyol sztár az elsőszámú esélyes, de nem toronymagas favorit, mint az elmúlt két évben. Nadal Monte-Carlóban, Barcelonában és Madridban is vesztett, majd Rómában "helyreállította" a világ salakos rendjét. A legnagyobb vetélytársa Djokovics lesz, akit Rómában a vesztett játszma ellenére nagyon megvert. A szerb világelső ugyan behúzta Madridot, de frusztráltnak tűnik, az Örök városban is többször ütőtöréssel vezette le a feszültséget. Djokovics jelenleg a játékosok tanácsának vezetője, elég sok kritika éri a munkáját, Rómában 10 perces szócsatát vívott egy olasz újságíróval. Ami Djokovics sportvezetői munkásságát illeti, Federer és Nadal is többször nemtetszését fejtette ki a játékosok tanácsának döntéseiről.Vissza a teniszpályákra: a Sopron közelében született, burgenlandi Dominic Thiem idén is trónkövetelőként indul. Az osztrák Nadal legyőzésével bevette Barcelonát, Federert az év egyik legjobb meccsén búcsúztatta Madridban, majd a spanyol fővárosban mindkét játszmában kiengedte a kezei közül a vezetést Djokovics ellen. Ha 100 százalékon játszik az osztrák, nehéz lesz megállítani. Fucsovics Marcinak pedig pokolian kemény dolga lesz túljutni az első fordulón. A legjobb magyar férfi teniszező hiába van top 40-ben a világranglistán, rögtön a 17. helyen kiemelt Diego Schwartzman ellen kezd. A kis argentin Rómában elődöntőbe jutott és éjszakába nyúló csatára késztette Djokovicsot. Ahhoz, hogy Marcinak esélye legyen, extra teljesítmény kell és az is, hogy rossz napot fogjon ki Schwartzman.Babos Timi pénteken óriási csatában vereséget szenvedett a selejtező harmadik fordulójában, így nem játszhat a főtáblán. A soproni származású teniszezőnek eddig borzalmas éve van, reméljük, Párizs után fordul a kocka és Timi szekere elindul felfelé a gödörből. A 23-szoros Grand Slam-győztes Serena Williams az elmúlt három tornáján egészségi problémák miatt visszalépett, így kérdéses, hogy a Garroson mire lesz képes.A 2012-ben és 2014-ben bajnok Marija Sarapova vállsérülés miatt nem indul, a 2016-os győztes Garbine Muguruza pedig tovább gyengélkedik salakon. A szintén volt világelső Angelique Kerber bokasérüléssel küszködik és tavalyi wimbledoni sikere óta nem nyert tornát. Ami a világelső japán Oszaka Naomit illeti, az Australian Open és a US Open címvédőjét az elmúlt hónapokban kéz- és hasizomsérülés hátráltatta, és az is ellene szól, hogy sosem nyert tornát salakon.A további éljátékosok közül a címvédő és Párizsban háromszoros döntős Simona Halep tavaly augusztus óta nem gyarapította trófeagyűjteményét. Karolina Pliskovát római bajnoki címe jó játékra sarkallhatja a Garroson. A cseh klasszis eddig még nem nyert Grand Slamet, holott szinte minden borításon megvannak a "fegyverei" ehhez. Talán most sikerül átlépnie saját árnyékát.