Női kosárlabda NB I - Simán győzött vendégként a Győr és a Sopron

Változás a stábban



A soproni csapat másodedzője, Carlos Cantero Morales személyes okokra hivatkozva kérte szerződése felbontását, melyet a klub elfogadott. Utódja a 29 éves José González Dantas lett, a szezon második felében ő segíti Roberto Íniguez munkáját.

Vasas–CMB Cargo-UNI Győr 59–96 (20–25, 10–29, 13–32, 18–10)Budapest, NB I-es női mérkőzés, 100 néző. V.: Pozsonyi, Balogh Gy., Györfy.Vasas: DOMBAI 23/9, Vukov 7, Bach 2, Heljic 4, Karakasevic 2. Cs.: Tóth O. 2, Böröndy V. 10/3, Varga A. 3, Smailbegovic 6, Budacsik. Edző: Földi Attila.UNI Győr: BROWN 15/6, RAKSÁNYI 14/6, TÖRÖK Á. 12/6, SPANOU 15/3, GRAY 13. Cs.: Czank, KRNJIC 10, Varga Zs. 9, Baffy 6/6, Szabó P. 2, Szirony. Edző: Milos Pavlovic.Az első negyedben fej fej mellett haladtak a csapatok, tíz perc után öt ponttal vezetett az esélyesebb győri gárda, mely a második szakasz elejét nagyon megnyomta, egy 11–1-es rohanás után hiába kért időt a Vasas edzője, nyolc perc alatt megduplázta az első negyedben szerzett pontjai számát az UNI Győr (50–28). A fordulást követően is lendületben maradtak a zöld-fehérek. A zárófelvonás előtt nem sokkal negyven pontnál nagyobb volt a különbség (28. perc: 40–81). Az utolsó tíz percre sok nyitott kérdés már nem maradt, szorosabb első negyed után a folytatásban egyértelműsítette fölényét a győri gárda, mely kiütéses győzelemmel kezdte az új esztendőt.Milos Pavlovic: – Az első negyedben puhábban kezdtünk, utána feljavultunk, de nem vagyok teljesen elégedett, mert például húsz támadólepattanót engedtünk az ellenfelünknek. Jó úton haladunk, de még nem tartunk ott, ahol szeretnénk.(18–15, 21–27, 13–27, 13–21)Cegléd, NB I-es női mérkőzés, 200 néző. V.: Hervay, Vida, Gál.Cegléd: POPOVICS 15/3, Hamilton-Carter 12, GORJANÁCZ 14/6, RÉVÉSZ B. 11, Swanier 7. Cs.: Böröndy D. 2, Kobolák 2, Révész L., Filipowicz V., Király A. Edző: Peter Jankovic.Sopron Basket: TURNER 19/15, Casas 12/3, Czukor, CRVENDAKIC 17, ZAHUI 20 Cs.: DUPREE 12, Dubei 10/3, Weninger, Varga K. Edző: Roberto Íniguez.A soproniak a sérült Határ Bernadett nélkül utaztak el idei első meccsükre, s bár ott volt Cegléden, az utóbbi napokban edzéseket kihagyó Fegyverneky Zsófia végül nem játszott. A felforgatott összetételben kezdő soproniakon érződött a hosszabb kihagyás, a felszabadultan játszó, jól dobó hazaiak a nyitó etap közepén 11–4-re elléptek. Íniguez időkéréssel próbálta rendezni a sorokat. Ez valamelyest sikerült is, csökkent a különbség, de továbbra is a Cegléd vezetett, amely Popovics találataira építve három ponttal nyerte az első szakaszt. A másodikban Dupree tartotta versenyben a Sopront, a Cegléd viszont az előnyét tudta őrizni. A félidő hajrájában aztán Turner két triplájára alapozva egy 8–0-val fordítani tudott a Sopron, mely a szünet után már helyenként európai élcsapathoz méltó játékot nyújtott, s végül a papírformának megfelelően simán győzött.Roberto Íniguez: – Tipikus karácsony utáni mérkőzés volt. Lassan, sok buta eladott labdával kezdtük a találkozót. Ahogy magunkhoz ragadtuk a kontrollt, jobban játszottunk. Remélem, hogy Fegyvernekyt, Jovanovicot és Határt is játékra kész állapotba tudjuk hozni a következő mérkőzésig. Mindenkire szükségünk van, különösen az Euroligában.