Női kosárlabda - Címvédésre készül a Sopron

Tina Jovanovic csak arra koncentrál, hogy mindent megtegyen jelenlegi csapata sikeréért. Fotó: Magasi Dávid

A további program



Április 29., hétfő, 18.30 óra: DVTK–Sopron Basket. Május 2., csütörtök, 18 óra: Sopron–DVTK. Május 5., vasárnap, 16 óra: DVTK–Sopron (ha szükséges). Május 8., szerda, 18 óra: Sopron–DVTK (ha szükséges). A döntő mindegyik mérkőzését az M4 Sport élőben közvetíti.

– Nagyon kemény és nehéz sorozat előtt állunk – vágott bele Roberto Íniguez. – A Diósgyőr képességeit, valamint lelki tartását jól mutatja, hogy a harmadik, döntő meccsen, hazai pályán, nyomás alatt tudta biztosan legyőzni a győrieket. Azt a győri csapatot, amely a Szekszárdot a negyeddöntőben, majd a Diósgyőrt az elődöntő második mérkőzésén bravúrral legyőzte, így mentálisan alaposan meg-erősödve lépett pályára.– Egyáltalán nem, meg sem fordult a fejemben. Ahogy az egész évad során, úgy a bajnoki döntőben is lépésről lépésre próbálunk haladni. Csak a sorozat nyitómérkőzésére koncentrálunk, nem tekintünk előbbre.– Vannak gondjaink, nehézségeink, de meg kell mondjam, a nyilvánosság előtt nem szeretek ezzel foglalkozni, erről beszélni, mert az egyfajta előre magyarázkodásnak tűnhet. Megpróbálunk mindenkit a körülményekhez képest a legjobb állapotba hozni, s így nekivágni a döntőnek.Tina Jovanovicot két éve éppen Diósgyőrből szerződtette a soproni klub. A szerb válogatott center így vélekedik az esélyekről: „Visszaemlékezve a Miskolcon töltött időszakra, úgy gondolom, ami a döntőben garantált, az a jó hangulat. A Diósgyőr szinte teljesen átalakult, kicserélődött ahhoz az időszakhoz képest, amikor én játszottam ott, viszont a vezetők és a szurkolók között vannak, akikre jó szívvel gondolok vissza, akikkel jó lesz találkozni. A pályán ugyanakkor most egyetlen dolog vezérel majd: megtenni mindent, ami tőlem telik jelenlegi csapatom sikeréért."Jovanovicnál is szorosabb kötelék fűzi a Diósgyőrhöz Dubei Debórát, ő ugyanis ott nevelkedett, a Diósgyőrben tanult meg kosarazni. Arra a kérdésre, lehet-e szerepe annak, hogy a Diósgyőr egy meccsel többet játszott, s két nappal kevesebbet készülhetett a döntőre, a válogatott bedobó a következőket mondta: „Talán valami hatása lehet, ellenfelünk esetleg kicsit fáradtabb lesz, de egy döntőben nem hinném, hogy ez túl sokat számítana. Biztos, hogy a Diósgyőr a rendelkezésére álló idő alatt megpróbál a lehető legjobban felkészülni ellenünk, de mi is alaposan felkészültünk belőlük. Úgy gondolom, minden azon múlik, tudjuk-e saját, eddig is sikereket hozó játékunkat játszani. Azon leszünk, hogy így legyen."