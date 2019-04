Női kézilabda NB I - Nyert a Mosonmagyaróvár a Budaörs ellen

Nem játszottunk olyan jól, mint az elmúlt fordulókban, de ebben nyilvánvalóan a budaörsi csapatnak is szerepe volt. Sokat forgattuk is a játékosokat és ez sem segített mindig, de nálunk is voltak olyanok, akik fejben nem voltak teljesen rendben. Én alapvetően ilyen találkozóra számítottam és ezért nagyon örülö annak, hogy viszonylag gyengébb játékkal is sikerült megszereznünk a ét pontot. Hazai pályán nekimegyünk a Debrecennek is, hiszen ott a számunkra nincs lehetetlen.