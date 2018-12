Női kézilabda Eb - Lakatos Rita helyett Szabó Laura a keretben

Lakatos Rita helyett Szabó Laura került szerdán a franciaországi Európa-bajnokságon szereplő magyar női kézilabda-válogatott 16 fős keretébe.



Lakatos, a nyári debreceni junior-világbajnokságon aranyérmes magyar válogatott csapatkapitánya, a hollandok és a horvátok elleni csoportmérkőzésen is pályára lépett, gólt nem szerzett.



A Vác irányítójának helyére benevezett Szabó, az Érd 21 éves beállója eddig hét alkalommal játszott a válogatottban, és ötször volt eredményes.



Az edzők a csoportkörben, a középdöntőben és az elődöntők, helyosztók alkalmával is két-két alkalommal cserélhetnek játékost a keretben.



A magyar válogatott szombaton 28-25-re kikapott az előző Európa-bajnokságon ezüstérmes Hollandiától, majd hétfőn 24-18-ra legyőzte Horvátországot a C csoportban, Montbéliard-ban, és már a harmadik forduló előtt biztossá vált, hogy továbbjut a középdöntőbe. Kim Rasmussen szövetségi kapitány együttese 21 órakor Spanyolországgal találkozik.