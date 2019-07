Női kézilabda - Új edző az MKC stábjában

- Mi egy igazi kézilabda család vagyunk, hiszen az édesapám Stranigg Ferenc évtizedek óta edzőként dolgozik – kezdte a bemutatkozást Stranigg Ferenc. Az öcsém Stranigg János az NB I – be most feljutott Vác kézilabdázója, Stranigg Zsófia a húgom pedig a szintén élvonalbeli újonc, a Szent István SE junior válogatott szélsője. Játszik is a most zajló Európa – bajnokságon és nagyon szurkolunk neki és a magyar válogatottnak. Én azonban „pályaelhagyó" voltam, mert gyerekként futballozni kezdtem. Eljutottam a Vasas felnőtt csapatáig, de a Testnevelési Egyetemen olyan izgalmasak voltak Dr. Ökrös Csaba kézilabda órái, hogy komolyan gondolkodni kezdtem a sportág váltáson. Egy darabig párhuzamosan jártam foci és kézilabda edzésekre és végül a kézilabda mellett döntöttem, mert jobban megtaláltam önmagamat abban a játékban. Felnőttként kezdtem el tehát kézilabdázni az NB I B – ben szereplő Gödöllő csapatában. Beálló voltam és talán a gyorsaságom volt az, ami miatt felfigyelt rám az akkor élvonalbeli PLER és így az NB I – ben játszhattam.- Igen, én már akkor elkezdtem a PLER serdülő csapatánál dolgozni, amikor oda szerződtem. Tudatosan készültem az edző pályára és ezért előbb testnevelő tanári, majd kézilabda szakedzői diplomát szereztem. 2015 – ben ezért is mentem el Dániába, ahol a magyar C licencnek megfelelő iskolát végeztem el. Másfél évig éltem Dánia második legnépesebb városában Aarhus – ban, ahol valóban sokat tanultam. Tanulságos volt megfigyelni a skandináv kézilabdázást, azt a mentalitást és játék felfogást, ami a világ élvonalában tartja az északi országokat. Amikor visszajöttem Magyarországra, még egy fél évig Százhalombattán játszottam, de a játékot abbahagytam, amikor az MTK Budapest megkeresett egy edzői ajánlattal. Az elmúlt két évben a budapesti kék – fehérek felnőtt csapatának másod és erőnléti edzője voltam és párhuzamosan az ifjúsági gárdát is irányítottam.- Sok tapasztalatot szereztem Golovin Vlagyimir mellet az MTK – nál, de több önállóságra és nagyobb, aktívabb szakmai kihívásra vágytam. Így szinte azonnal igent mondtam, amikor Bognár Róbert és Dr. Hoffmann László megkerestek és elmondták, hogy milyen feladatokra keresnek edzőt. Láttam az MKC csapatát az MTK elleni budapesti találkozón és nekem nagyon tettszett az fegyelem, agresszivitás és gyorsaság, ahogyan ott kézilabdáztak. Mosonmagyaróváron megnéztem a Siófok és a Békéscsaba elleni találkozókat és teljesen magával ragadott az UFM Aréna hangulata. Nagyon vártam tehát már a felkészülés kezdetét, de még így is meglepett, hogy milyen profi munka zajlik a csapatnál. Rendkívül szimpatikus a játékosok hozzáállása a munkához és így biztos vagyok abban, hogy a tudásomat itt jobban tudom majd használni.- Valóban komoly kihívás lesz a közvetlen utánpótlás, a fiatalok vezetése és remélem, hogy meg tudom majd ezt oldani. A munkabírással biztosan nem lesz gond és az MTK – nál megszerzett tapasztalatim is segíthetnek. Dr. Hoffmann László és Bognár Róbert is figyelemmel kíséri majd ezeket a csapatokat, ahol elsősorban a képzésre és a játékosaink felépítésére fogjuk helyezni a hangsúlyt. Azt tervezzük, hogy a felnőtt csapathoz hasonló szisztémával fogunk kézilabdázni, ami azoknak a játékosoknak is hasznos lesz, akik onnan játszanak majd vissza a mérkőzéseken. Tudom, hogy lesz dolgom bőven, de amit szeret az ember, azzal szívesen foglakozik.