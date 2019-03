NB III foci - Ménfőcsanaki győzelem

Herold Trans-Ménfőcsanak-Komárom 2-0 (1-0)

Ménfőcsanak, 200 néző. V.: Jakab Á.



Ménfőcsanak: Ficsór – Füredi, Kelemen, Gyagya, Németh L., Visy, Kószás, Németh B., Serfőző (Veres, 76.), Nagy B. (Czanik, 85.), Böcskei (Vörös Baranyi, 87.). Mb. edző: Weitner Ádám.



Komárom: Rigó – Szabó R. (Soha, 78.), Schiller, Simigla, Musitz (Nagy G., 61.), Kiss K. (Vincze, 70.), Tóth P., Katona, Hajba, Végh, Koronczai. Edző: Bozsik Péter.



Gsz.: Nagy B., Böcskei.

Weitner Ádám, a Csanak edzője eltiltása miatt nem meccselhetett a Komárom ellen.



9. p: A jobb oldalon Serfőző cselezett ki két embert, majd nagyszerű beadása után Nagy B. talált a kapuba, ezzel megszerezve a vezetést. 1–0.

56. p: Egy előreívelést követően Böcskei használta ki a védők hibáját és fejelt a kapuba, ezzel növelve az előnyt. 2–0.

A hazai csapat előtt több lehetőség is adódott, de ezek közül kettővel tudtak élni, többször a kapufát találták el. A második félidőben látszott a vendégcsapaton, hogy egy kicsit összeszedte magát, de komoly veszélyt ekkor sem jelentett a kapura.

A hazaiak továbbra is nagy mezőnyfölényben játszottak, de több gólt nem sikerült rúgni, így maradt a 2–0-ás végeredmény.



Németh Miklós: – Ez a mérkőzés olyan volt, mint az előző kettő: nagy fölényben játszottunk, csak most nem ajándékoztunk gólokat az ellenfélnek. A mérkőzést nagyobb különbséggel is megnyerhettük volna, de az eredmény így is szép a harmadik helyezett ellen. Szerényen és alázattal dolgozni tovább.



Bozsik Péter: – Botrányos talajú pályán, botrányos színvonalú mérkőzésen a kevesebbet hibázó csapat győzött.