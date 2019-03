NB II foci - Edzőcsere Gyirmóton is: távozik Szepessy László

A Gyirmót legutóbbi ét bajnoki mérkőzését elveszítette (Mosonmagyaróvár 1-2, Budaörs 1-5).˝A klubvezetés megvizsgálta a csapat szereplését, és úgy értékelte a kialakult helyzetet, hogy a tavaszi teljesítményben nem látja a biztosítékot arra, hogy elérjük céljainkat és feljutunk az első osztályba.A klubvezetés köszöni a vezetőedző eddigi munkáját, annál is inkább, mivel a csapat jelenleg is feljutó helyen áll, és reális az esélye a feljutás kiharcolására.Ami azonban tény, és amivel nem lehet vitatkozni, az a statisztika, amely alapján a csapat tavasszal mindösszesen a megszerezhető pontok 54,17%-át gyűjtötte be. Ebből hazai pályán 80%-ot, míg idegenben 11,1%-ot szereztünk, ami azt jelenti, hogy az idegenben mindösszesen egy pontot tudtunk gyűjteni három mérkőzésen.A sorsolást megvizsgálva látható, hogy a folytatásban sem lesz könnyű dolgunk. Négy mérkőzést játszunk hazai pályán, míg ötöt idegenben.A vezetőedzői feladatokat az eddigi szakmai igazgató Hannich Péter látja el.A játékoskeret alkalmas a feljutás kiharcolására és az NB I-es szereplésre, ezért reméljük, hogy az új vezetőedzői feladatot ellátó Hannich Péterrel elérhetjük célunkat˝.