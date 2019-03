Kulisszatitkok - Így utaznak a Győri Audi ETO KC és a Telekom Veszprém kézilabdázói

A Győri Audi ETO KC játékosai szinte egytől-egyig szendviccsel szokták csillapítani étvágyukat útközben.

A Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszának kezdete kapcsán többek közt ezekre a kérdésekre kereste a választ az OMV Hungária a Győr női és a Veszprém férfi kézilabdacsapatával készített felmérésében.Az eredményekből kiderült, hogy a hosszú utazások tartogathatnak nehézségeket: legyen szó egy 14 órás várakozásról, illetve akár egy csapattag vagy útlevél elhagyásáról.A profi sportolók, így a kézilabdázók szempontjából is kiemelten fontos, hogy a lehető legkevesebb időt töltsék utazással egy-egy mérkőzést megelőzően, így a kieséses szakasz kezdete előtt nagyon is lényeges, hogy miként lehet azt hasznosan eltölteni.Az OMV Hungária a győri és veszprémi kézilabdacsapatokkal készített felmérése alapján kiderül: pihenésre, vagy taktikai felkészülésre koncentrálnak leginkább csapataink. Az edzői stáb szerint az utazás megkönnyítése érdekében kétóránként mindenképpen érdemes pihenőt tartani, melyet jellemzően töltőállomásokon szoktak megtenni a csapatok.Bár a megfelelő tápanyag-bevitel kulcsfontosságú egy sportoló számára, az utazás során sokszor nehéz odafigyelni a helyes étkezésre.Épp ezért egyszerű, mégis tápanyagban gazdag alternatívákat keresnek a kézilabdások: mind az immár 14-szeres Magyar Kupa győztes Győri Audi ETO KC, mind a Telekom Veszprém játékosai szinte egytől-egyig szendviccsel szokták csillapítani étvágyukat útközben, amit sokan gyümölccsel, illetve ritkább esetben fehérjeszelettel és némi édességgel szoktak kiegészíteni.Az utazás során emellett elengedhetetlen a hidratálás. A játékosok ezért kiemelten ügyelnek az elegendő ásványvíz-bevitelre, de sokan részesítik előnyben a teát, illetve a kávét is.Utóbbit kifejezetten szeretik a kézilabdázóink: nagy részük a hétköznapokban is rendszeres kávéfogyasztó, így átlagosan napi egy-két, de sokan közülük akár három vagy még több alkalommal isznak feketét.A nőknél egyértelműen a latte és a cappuccino viszi a prímet, míg a férfiak - a magyar autósokhoz hasonlóan - a hosszú kávét és a dupla presszót preferálják, melyet a játékosok akár a pihenő alatt, de útközben is szeretnek fogyasztani.A kiemelkedő teljesítményhez elengedhetetlen, hogy minél pihentetőbb legyen az utazás: mérkőzésre menet a kézilabdázók ezért próbálnak aludni az utakon, illetve esetenként relaxációs gyakorlatokat is végeznek pihenés gyanánt.A feltöltődést a jó hangulat is segíti – ez utóbbi megteremtésében a Veszprém edzői szerint Kentin Mahé és Petar Nenadić a felelős.A játékosok emellett néhány izgalmas részletet is megosztottak csapatszintű utazásaik emlékeiből: a Győr játékosai már futottak bele a sűrű havazás következtében eltorlaszolt útba és közúti baleset miatti fennakadásba is, de olyan is előfordult már, hogy 14 órát kellett vesztegelniük valahol.A Veszprém játékosai közül akadt, aki egyszer otthon hagyta az útlevelét, de csapattársukat is hagyták már hátra véletlenül egy pihenőhelyen, illetve a buszuk is kapott már defektet egy alkalommal.Az OMV Hungária egyébként 2019-ben is folytatja együttműködését a Győri Audi ETO KC és a Telekom Veszprém kézilabdacsapatával, a cég továbbra is elkötelezett a magyar sport, kiemelten az utánpótlás-nevelés iránt.