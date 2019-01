Karate - Óvodások bizonyították a harciasságukat

Pantelics Téter Sensei már két csoportban foglalkozik 4 éves kortól a fiatal „Ninja palántákkal". A kapuvári központú Castrum SC OviKarate edzéseire, Szárföldről, Veszkényből, Vitnyédről is hozzák az óvodáskorú gyerekeket, hogy már fiatal korban, játékos formában megismerkedhessenek a japán harcművészettel.A fehér ruhába öltözött „aprótalpú" karatékák száma mára már meghaladja a 40 főt. A gyerekek heti rendszerességgel érkeznek az egy órás edzésre, és ilyenkor bizony gyerekzsivajtól hangos az egykori kapuvári Rendőrkapitányság épülete. A tatamival borított edzőterem kiválóan alkalmas a gyerekek mozgásfejlesztésére.A Kyokushin karate alapjaira, és tradicionális formájára épülő képzés, remekül megfér a modern képességfejlesztő gyakorlatokkal. Fontos hangsúlyt fektet a 3. danos mester az egyensúly-, ügyesség- gyorsaság- és koordinációs képességek fejlesztése mellett a tisztelet és fegyelem megtanulására is.Január 25-én, hasonlóan felnőtt társaikhoz, a legfiatalabb karatékák is bebizonyíthatták felkészültségüket. Ezúttal Sensei Pantelics Péter mellett, Németh Veronika és Pantelics Bence fekete öves mesterek is erősítették a kapuvári övvizsga bizottságot. 15 fiatal mutatta be az eddig tanultakat, akik közül öten már narancssárga övre vizsgázhattak.„Úgy gondolom a mai fiatal társadalomnak nagy szüksége van a mozgásfejlesztésre, és a gyermekeknek az önfegyelem megtanulására. Ma azok a mesterek segítették az övvizsgát, akik 15-17 évvel ezelőtt szintén ovikaratésként kezdték a sportpályafutásukat. Azóta összesen tizenötször (!) állhattak már az Európa Bajnokságok dobogóján, de ezeknél az eredményeknél sokkal fontosabb az, hogy mindketten megtanultak tervezni. Tervezni, és a cél érdekében elhivatottan dolgozni, majd pedig azt elérve, újabb célokat kitűzve élik egyetemi mindennapjaikat. Biztos vagyok benne, hogy ez a narancssárga öv, óriási motivációként hat majd minden kis karatésunkra. Ez nem megvehető. Ezért meg kell dolgozni, még óvodás korban is!" – nyilatkozta Sensei Pantelics Péter a Castrum vezetőedzője.