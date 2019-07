Kajak-kenu - Győriek a világversenyeken

A hétvégén osztják az érmeket Csehországban az ifjúsági és U23-as Európa-bajnokságon. Racicében az olimpiai K IV 500 méteres távon mind a két korosztály csapathajójában ott lesznek a győriek. Az idősebbeknél Erős Patrik került be a csapatba, míg a fiatalabbaknál Takács Zsigmond lesz a kvartettben.

A kenusoknál is lesz győri a 500 méteres távon a csapathajóban. Pálla Balázsra vár hasonló feladat, mint a kajakos kollégákra. Ő az EB után Halász Dáviddal közösen a maraton EB-re is utazik, de egyesben is rajthoz áll majd. A női kenusok közül Molnár Rebeka Racicében C I 200 és 500, Sáling Laurával C II 200 méteren áll rajthoz.

Kadler Gusztáv, az egyesület elnöke azt mondja: lehetett volna még több versenyző a korosztályos csapatban, de szerencsére kellemes gondokkal is meg kellett birkózniuk.

„Az utolsó szétlövés számunkra a lehető legjobban sikerült, hiszen a hajó, amit Erdőssy Csaba sztrókolt, megnyerte a versenyt, így kajak négyes ezer méteren ott lehet a szegedi vb-n, ezért kihagyja az U23-as EB-t és vb-t. Kammerer Zoltán Szegeden olimpiai kvótáért szállhat majd harcba kajak páros ezer méteren. Mellettük Kopasz Bálint, valamint a női kenu meghatározó tagjai, Balla Virág és Devecseriné Takács Kincső is nagyszerű előjelekkel várhatja a szegedi vb-t, hiszen az Európa Játékokon mindhárman a dobogó legmagasabb fokára állhattak" – mondta Kadler Gusztáv.

Kammerer Zoltán továbbra is a győri kajak meghatározó alakja. Fotó: Kisalföld-archív.

Ami a további versenyeket illeti, Franciaországban július végén a maraton Európa-bajnokságon Czéllai-Vörös Zsófia egyéniben és Csay Renátával párosban is esélyesként érkezik, a korosztályos világbajnokságra Romániába pedig Erdélyi Tamás utazik, hogy K II 1000 méteren bizonyítson.