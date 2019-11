Vb-aranyat ért a fél tonna

A felvidéki Érsekújváron rendezték meg nemrégiben az idei GPC erőemelő-világbajnokságot. A mosonszolnoki Lachmann Mirtill aranyérmet szerzett +90 kilogrammban, miután 225 kilogrammal guggolt, 107,5 kilogrammal nyomott fekve és 200 kilogrammot húzott fel. Ez összesen 532,5 kilogrammot jelent.

„Nagy reményekkel utaztam ki, hiszen a felkészülésem az idei nehézségek ellenére jól sikerült – kezdte a 28 éves Lachmann Mirtill. – A célom a tavalyinál jobb összetett eredmény elérése volt, amire a versenyfelkészülésem alapján reális esély mutatkozott. Heti három edzéssel készültem, az alapozás viszont nem a tervezettek szerint alakult. Ennek ellenére, még ha egy viszonylag alacsonyabb összetett eredménnyel is, megnyertem a kategóriámat. Egyik szemem sír, a másik nevet, de valahol mégis nagyon örülök, mert ennél a szövetségnél még nem voltam világbajnok, a tavalyi egri világversenyen a második helyet sikerült megcsípnem” – tette hozzá Lachmann Mirtill, aki azt is elárulta, hogy a GPC a szövetségek közül talán a legerősebb, így erre a címére a legbüszkébb. Tavaly a WUAP szövetségnél sikerült vb-aranyat nyernie.

A mosonszolnoki versenyző elmondta, mintegy ezren indultak a megmérettetésen, ami azt eredményezte, hogy hosszúra nyúltak a versenynapok.

„Én este fél hétkor kezdtem, ami valljuk be, nem a legszerencsésebb” – tudtuk meg Lachmann Mirtilltől, akinek egyik legnagyobb motivációja egy-egy ilyen embert próbáló feladat előtt mindig a nagypapája, akit tavaly az egri vb előtt nem sokkal veszített el az erőemelő.

„Papám nemcsak tanácsokkal látott el, hanem a legnagyobb szurkolóm is volt. Az egri verseny előtt megígértem neki, hogy világbajnok leszek. Ezt már kétszeresen is teljesítettem. Az a bizonyos póló, amelyiken nagypapám képe látható, mindig velem van a versenyeken, most sem volt másképp…”