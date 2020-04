Torna – Szaltó a nappaliban: így készül a világ ellen a győri Mészáros Krisztofer – videó

A magyar torna egyik legnagyobb ígéretének tartják a győri Mészáros Krisztofert, a GYAC versenyzőjét, aki akár nemzetközi szinten is szép karriert futhat be.

A szakemberek szerint méltó folytatója lehet a magyar lólengés szép hagyományainak – ha csak a legújabb kort vesszük figyelembe, akkor a Magyar Zoltán, Borkai Zsolt, Guczoghy György, Berki Krisztián fémjelezte csodálatos korszaknak.

„Az új Berki”

Mindezt alá is támasztotta nemrégiben az egyik nyilatkozatában Guczoghy György háromszoros Európa-bajnok, olimpiai és világbajnoki érmes egykori tornász:

„Mészáros Krisztofer módfelett ügyes ezen a szeren, személyében készülődik az új Berki” – jelentette ki a GYAC versenyzőjéről.

A győriek reménységének édesapja a klub szakosztályvezetője, aki érthető büszkeséggel beszél a fiát ért dicséretek kapcsán:

„Berki Krisztián olimpiai bajnok tornászunk is korábban már vélekedett így Krisztoferről. Amikor három évvel ezelőtt az EYOF nagykövete volt, a fiamat választotta kiskövetnek, mert fantáziát látott benne – említette Mészáros Sándor. – Krisztofer azóta betöltötte a tizennyolcadik életévét és már a felnőttmezőnyben is letette a névjegyét. Például remekelt a tavalyi mesterfokú bajnokságon. Sajnos az volt az utolsó megmérettetése, utána a járvány miatt elmaradt a stuttgarti DTB-kupa, ami gyakorlatilag egy világbajnoki színvonalú viadal, lefújták a május végi bakui Európa-bajnokságot, ez olimpiai kvalifikációs verseny lett volna egyben és Krisztofer jó eséllyel pályázott a Tokióba jutásra. Ha optimistán akarjuk felfogni, akkor azt mondjuk: az olimpia halasztásával egy évvel meghosszabbodott a felkészülési idő.”

Ennek egy részét azonban nem a megszokott komfortos körülmények között végzi a győri tornász sem. Ám a szakosztály és a család fanatizmusa nem ismer lehetetlent, erre a helyzetre is igyekeztek megtalálni a legjobb megoldást.

Szekrénysor helyett ló

„A következő nehéz időszakra a lakásunk nappaliját átalakítottuk – a szekrénysort kivittük a folyosóra – úgy, hogy egy lovat itthon fel tudjunk állítani. Az Olimpiai Sportközpontból engedéllyel hazahozhattuk a tornaszert, hogy Krisztofer ezen tudjon gyakorolni, amíg helyre nem áll a régi rend” – újságolja a szakosztályvezető édesapa.

A tehetséges versenyző edzője Szücs Róbert, aki egyben a magyar férfiválogatott vezetőedzője is.

„Megtisztelő Guczoghy Gyuri véleménye – kezdi mosolyogva az edző. – Egy biztos, Krisztoferen nem fog múlni, mert mindent megtesz azért, hogy sikereket érjen el. A meglévő tehetsége és szorgalma mellé sok gyakorlás, kitartás, türelem és szerencse kell, hogy a céljait elérje. Nagyon hosszú út áll még előtte. A pályája annyiban különbözik Berkiétől, hogy ő ifiként nem volt olyan erős, bár EB-n volt döntős, de érmet nem nyert. Krisztián egy ideje csak kimondottan lovas specia­lista, Krisztofer hatszeres tornász azért is, mert így nagyobb esélye van kijutni az olimpiára. Reméljük, elkerülik a sérülések. A menedzselésével szerintem nem lesz gond nemzetközi szinten sem, a pontozóbírók ismerik és gyakran el is ismerik a teljesítményét. Nemrégiben volt olyan viadal, amikor a bíró a gyakorlat végén odament hozzá és azt mondta: »Nagyon szépen lovazol, kisfiam.« Potenciálisan benne van, hogy nagy sikereket érjen el és ez igaz a lólengésre is. Tizennyolc évesen nyilván nem ő a legjobb lovas a világon, de ha azokat az elemeket, amiket tud, összerakja egy gyakorlattá és azt jól kivitelezi, akkor bárkivel felveheti a versenyt a világon.”

Érdekesség és közös a lólengés királyaiban, hogy Berki Krisztián kivételével hárman is kötődnek Győrhöz. Magyar és Guczoghy rövid ideig élt a városban, Borkai Zsolt pedig napjainkban is itt lakik. Reméljük, néhány éven belül ebbe a névsorba beleillik Mészáros Krisztofer neve is.