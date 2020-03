Női kézilabda NB I – Nyert az MKC a Dunaújváros ellen

A mérkőzés 29-22-es végeredménnyel zárult.

Köszöntésekkel kezdődött a mérkőzés, hiszen elsőként a közös megegyezéssel szerződést bontó Karol De Souzát, majd az év szurkolójának választott Hencz Jánost köszöntötték. A mosonmagyaróvári ultra szurkolók pedig kiegészültek a „Máriakálnoki Idegenlégió”-val, tehát a megszokott telt ház mellett, buzdításban sem volt hiány.

Motherson-Mosonmagyaróvár – Dunaújvárosi Kohász KA 29 – 22 (14 – 7)

Mosonmagyaróvár, UFM Aréna, 1.100 néző. V: Hantos, Rózsahegyi.

Mosonmagyaróvár: HERCZEG – Katona 3, Lancz 2, TILINGER 9 (5), Horváth B. 1, SZARKOVÁ 5, HAJTAI 6. Csere: Dányi (kapus), Bardi, Hudák, Kellermann D. 1, Holesová 1, Domokos 1, Szalai Zs. Edző: Bognár Róbert.

Dunaújváros: Csapó Kyra – Mihály, Szekerczés 1, Bouti 1, Nick, Micijevic 1, Braun. Csere: Stojak (kapus), Triscsuk 1, Sirián 1, Kazai 2, Szalai B. 3, FERENCZY F. 4 (3), Grosch 1, JOVOVIC 5 (2), Molnár B 2. Edző: György László.

Kiállítások: 8, ill. 8 perc

Hétméteresek: 7/5, ill. 8/5

A Motherson-Mosonmagyaróvár csapata pedig pontosan úgy harcolt az első félidőben, ahogyan azt a szurkolók kérték. Ezzel alaposan meglepte, sőt állva hagyta az első félidőben meglepően tompa, tanácstalan vendégeket. A belázasodott Gyimesi Kitti hiányában jelentős magassági fölényben lévő dunaújvárosiak, a félidő felénél gyakorlatilag teljes sort cseréltek. A mosonmagyaróvári csapatának hatos fala azonban szinte tökéletesen működött, és ha mégis helyzetbe tudott kerülni a DKKA, akkor Herczeg Lili mutatott be bravúrokat. Előzetesen senki sem számított arra, hogy ilyen nagy lehet a különbség a két gárda között, de a játék képe alapján a teljesen reális eredménnyel zárult az első játékrész.

A fordulás után várható volt, hogy komoly erőket fog megmozgatni a vendégcsapat és ez be is igazolódott. Az MKC azonban okos, taktikus játékkal tartotta az eredményt, így a dunaújvárosiak csak felzárkózni tudtak. A hátralévő időben is remekül védekezett a mosonmagyaróvári csapat, amely az így megszerzett labdákból adódó lehetőségeit is nagyon jó százalékban használta ki. A szurkolók „SZÉP VOLT CSAJOK” rigmussal köszönték meg a találkozót a lányoknak, akik ma nem túlzás állítani, hogy gála mérkőzést produkáltak.

Elég viszontagságos volt a Motherson-Mosonmagyaróvár idénye eddig a bajnokságban, most azonban nagyon vastag betűkkel írták be a nevüket a magyar bajnokság élvonalába!

Bognár Róbert: – A mérkőzés előtt betegség miatt kiesett az egyik legfontosabb védőjátékosunk Gyimesi Kitti. Ennek ellenére mégis bevállaltuk a hatos falas védekezést, ami a mai napon szinte tökéletesen működött. Régen nem voltam már ilyen boldog, hiszen több vereség után, végre vissza tudtunk vágni a dunaújvárosi csapatnak. Szeretnénk megszerezni a kilencedik helyet a bajnokságban és a célunk eléréséhez most két rendkívül fontos pontot szereztünk.

György László: – Gratulálok a mosonmagyaróvári csapatnak, amely teljesen megérdemelten szerezte meg a győzelmet ezen a bajnoki találkozón. Szerintem már az első félidőben eldőlt a két pont sorsa, amikor mi rendkívül enerváltan kézilabdáztunk. A folytatásban igaz sikerült felzárkóznunk, de a hazai csapat ismét átvette az irányítást, hiszen sokkal jobban akarta ezt a győzelmet.