Női kézilabda NB I – Békéscsaba-Audi ETO szerda 18 óra – kövesse az eredményt online

Szerdán esete 6 órakor a címvédő Audi-ETO női csapata a Békéscsaba otthonában lép pályára bajnoki mérkőzésen.

Danyi Gábor együttese a hétvégén 12 gólos győzelemmel kezdte a Bajnokok Ligája csoportkörét, és vasárnap újabb meccs vár rá a BL-ben a Baník Most vendégeként. Vagyis két hosszabb utazás is vár a csapatra, így alaposan be kell osztania az erőt a győriek vezetőedzőjének.

„Ez még teljes kerettel sem egyszerű, ám továbbra is vannak hiányzóink, ugyanazok, akik vasárnap sem játszhattak, így Grimsbö, Kurtovic, Kristiansen és Görbicz sem áll rendelkezésemre. Mindegyik játékos gyógyulása jó úton halad. Úgy fest, Kristiansen hosszabb kálváriája érhet véget. A gyógyszeres kezelésre jól reagált, jelenleg nem érez fájdalmat a korábban gyulladt részen, kérdéses, hogy terhelésre visszatérnek-e a problémái. Ez a napokban kiderül. Ami a találkozót illeti, a többi játékos figyelmét arra hívtam fel már hétfőn, hogy a szerdai meccsért is két pont jár, s amennyit szerezhetünk, ugyanannyit bukhatunk is, ha nem megfelelően állunk hozzá. Ettől persze nem félek, vagyunk annyira profik, s nem szeretnék álszentnek sem tűnni, mi vagyunk a találkozó esélyesei, de ehhez megfelelő koncentráció kell végig” – mondta Danyi Gábor.