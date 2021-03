Megyei foci – Hétvégén jönnek a meccsek – DAC Nádorváros-Csorna rangadó

A bajnoki cím sorsát is nagyban befolyásoló rangadót játszik vasárnap a DAC Nádorváros és a Csorna a Duna Takarék Bank megyei I. osztályban.

Megyei I. o.

szombat

Bácsa–ETO Akadémia, 10 óra

Gyirmót II–Gönyű

Abda–SFAC

Kapuvár–Hegykő 15 óra

vasárnap

DAC Nádorváros–Csorna

Lébény–Nyúl

Győrszentiván–Vitnyéd, 15 óra.

Megyei II. o. – Győri csoport

szombat

Dunaszeg–Börcs, 15 óra

vasárnap

Kajárpéc–Koroncó

Tét–Győrasszonyfa

Enese–Rábapatona 15 óra.

Megyei II. o. – Mosonmagyaróvári csoport

szombat

Darnózseli–Máriakálnok (Lipót, műfű)

Hegyeshalom–Mosonszentmiklós

Mosonmagyaróvár II–Rajka 15 óra

vasárnap

Bezenye–Károlyháza

Mosonszolnok–Kimle (Mosonmagyaróvár, műfű)

Hédervár–Dunakiliti (Lipót, műfű)

Püski–Halászi, Levél–Lipót-MITE, 15 óra.

Soproni csoport

szombat

Répcementi SE–Veszkény 15 óra

Megyei III. o. – Győr B csoport

szombat

Rábaszentmihály–Mindszentpuszta 15 óra

Megyei III. o. – Győri A csoport

vasárnap

Gyarmat–Pér

Ásványráró–Tényő

Bakonyszentkirály–Rábacsécsény

Pázmándfalu–Felpéc

Töltéstava–Veszprémvarsány

Mecsér–Mezőörs

Sokorópátka–Győrság

Bajcs–Csik-vánd, 15 óra.

Megyei III. o. – Mosonmagyaróvári csoport

szombat

Győrladamér–Kimle II

Dunasziget–Mosonszentmiklós II 15 óra.

Megyei III. o. – Csornai csoport

vasárnap

Rábatamási–Markotabödöge

Kóny–Farád

Jobaháza–Szil

Egyed–Beled

Kisfalud–Rábakecöl

Mihályi–Osli

Bágyogszovát–Bogyoszló

Himod–Vág, 15 óra

Megyei III. o. – Soproni A csoport

vasárnap

Egyházasfalu–Csapod

Nagylózs–Ágfalva

Fertőd–Fertőendréd, 15 óra.

Megyei III. o. – Soproni B csoport

vasárnap

Répcevis–Zsira

Pereszteg–Újkér

Sopronhorpács–Fertőszéplak 15 óra

Balf–Agyagosszergény 15.30 óra

A bajnoki címről is dönthet a rangadó

A bajnoki cím sorsát is nagyban befolyásoló rangadót játszik vasárnap a DAC Nádorváros és a Csorna a Duna Takarék Bank megyei I. osztályban. A két együttes egyformán 39 ponttal áll a tabella második és harmadik helyén, s a rábaköziek csak jobb gólkülönbségüknek köszönhetően előzik meg riválisukat. Kérdés, hogy a hétvégét követően melyik csapat tapad továbbra is a jelenleg ötpontos előnnyel listavezető ETO Akadémiára, s ki az, aki leszakad. Ami biztos, hogy az üldözők közül senkinek sem lenne jó egy döntetlen, ugyanis azzal jóformán mindkettő kiszállna a versenyfutásból.

„Valóban nem menne egy ponttal egyik csapat sem sokra – kezdi Jäkl Antal, a DAC trénere. – Így is az ETO fiataljai a leg­esélyesebbek a bajnoki címre, ha nem lesz győztese a rang­adónknak, akkor valószínűleg oda is lehet adni az aranyérmeket a Rába-partiaknak. Természetesen mindent megteszünk azért, hogy megszerezzük a három pontot, s mi maradhassunk versenyben a bajnoki címért, de nyilván ez nem lesz egy egyszerű feladat, hiszen még a Csorna sem mondott le az első helyről” – tette hozzá az ETO korábbi kiváló játékosa, aki azt is elárulta, természetesen akkor sem lesznek csalódottak, ha most nem lesznek bajnokok.

„Újoncként már most büszkék lehetünk az eddigi szereplésünkre. A vártnál is jobban teljesítettünk, s bízom benne, hogy a szezon végén is ott leszünk a dobogón” – szögezte le az edző.

A vendégek szakvezetője, Ozoróczi Gábor szerint győzelmi esélyekkel lép pályára csapata a DAC otthonában.

„Tudjuk, hogy nagy jelentőségű a mérkőzés, de továbbra is csak a céljaink elérésével foglalkozunk. Mind a két csapatnak vannak létszámbeli problémái, de ez nem ment fel bennünket, hiszen mindig az a legjobb csapat, amelyik a pályán van. Mindkét együttes tudja, hogy aki ezen a találkozón veszít, az lemarad, de bízom benne, hogy a tét nem nyomja rá a bélyegét a játékra. A DAC is és mi is támadó stílusban lépünk pályára, mindegyik csapat játssza a futballt, így biztos, hogy élvezetes, lüktető mérkőzés vár ránk vasárnap” – nyilatkozta a csornai tréner.