Jégkorong Erste Liga – A Titánok csapata nyerte az első győri mérkőzést

A Titánok szétlövést követően legyőzte a vendég Gyergyói HK csapatát a jégkorong Erste Liga fennállásának első győri mérkőzésén.

Amíg az erdélyi csapatnak ez már a hetedik találkozója volt a szezonban, addig a fehérvári székhelyű, ám a hazai találkozóit az új győri Nemak Jégcsarnokban rendező Titánok most mutatkoztak be, mert eddig minden összecsapásukat – például ezen a héten kettőt is – halasztani kellett a sok koronavírus-fertőzött játékos miatt.

Az 5. percben kihasználta első emberelőnyét a Titánok, Reiter Attila hatalmas gólt lőtt balról a hosszú sarokba, Jordon Cooke kapus takarás miatt csak késve reagálhatott. Még ebben a felvonásban fordítottak a vendégek két súlyos védelmi hiba miatt. Előbb egy saját harmadon belül eladott korongot Tero Koskiranta bombázott a bal kapuvas segítségével a hálóba, majd Silló Arnold maradt őrizetlenül a kapu előtt, és fonákkal a léc alá emelt. A szünet előtt 49.4 másodperccel a Gyergyó létszámfölényben is betalált: a kapu elé betett pakkot a védők majdnem elütötték, ekkor Koskiranta pimaszul felemelte az ellenfél ütőjét éppen a felszabadítás előtt, és ugyanezzel a mozdulattal a kapuba lőtt.

A második húsz percben egyenlő erők küzdöttek – igaz, a vendégek többet lőttek kapura -, majd amikor a Titánok kivédekeztek egy emberhátrányt, Csiszer Ádám lódult meg, és szépen lőtte ki a jobb felső sarkot.

A záró harmad elején potyagóllal egyenlítettek a fehérváriak: Marc McNulty kékvonalról leadott kísérletét Cooke „belepkézte”. A hajrában a Titánok emberelőnye kimaradt, jöhetett a hosszabbítás, amiben szintén minden ziccert kihagytak. A szétlövésben a hazaiak voltak jobbak, így két ponttal gazdagodtak.

Eredmény:

Titánok – Gyergyói HK (romániai) 4-3 (1-3, 1-0, 1-0, 0-0, 1-0), szétlövésben

A tabella:

1. Corona Brasov Wolves 5 3 1 1 – 20-12 12 pont

2. Sport Club Csíkszereda 5 3 – 1 1 28-22 10

3. DEAC 5 2 1 2 – 21-16 10

4. MAC HKB Újbuda 4 2 1 1 – 22-12 9

5. Gyergyói Hoki Klub 7 1 1 2 3 16-25 7

6. FTC-Telekom 5 – 2 2 1 20-22 6

7. Opten Vasas HC 4 1 – – 3 9-17 3

8. Titánok 1 – 1 – – 4-3 2

9. UTE 3 – 1 – 2 9-11 2

10. Dunaújvárosi Acélbikák 3 – 1 – 2 8-17 2