Győri aranyak

Kaposvár rendezi az idei országos bajnokságot, melynek első két napján több első helyet is elértek a Győri Úszó SE versenyzői.

Jakabos Zsuzsanna könnyedén gyűjtötte be a bajnoki címet 200 pillangón, a kedd este olimpiai A szintet úszó Lobanovszkij Makszim pedig 50 gyorson győzött. A győriek Szabó Szebasztián, Lobanovszkij, Jakabos és Safrankó Sára összetételben besöpörték az első váltóaranyukat mixed 4×100-as gyorson.

Jakabos Zsuzsanna így értékelt az első nap végén: „Ha reggel kell döntőt úszni, akkor reggel kell, nekem nincs semmi bajom ezzel, sőt, örülök is neki, hogy letesztelhetem magam, mennyire tudok erre ráhangolódni. Két hete még az ISL-ben úsztam, nem volt könnyű átállni az ötvenes medencére, de én szeretem a kihívásokat.”

Lobanovszkij Makszim elmondta: „Örülök, hogy sikerült az A szint. Este könnyebb úszni talán, mint reggel az első döntőben, ezért is lett jobb az az eredmény, mint amivel most nyertem. Ahhoz képest, amilyen formában vagyok, kifejezetten jól sikerültek ezek az úszások, azaz elégedett vagyok.”

Tegnap is jó napjuk volt a győrieknek, hiszen Szabó Szebasztián magabiztosan húzta be az 50 pillangót, Sebestyén Dalma a női 200 vegyest

Szabó Szebasztián a győzelem ellenére nem volt teljesen elégedett a döntő után: „Azért más ötvenes medencében úszni, mint rövid pályán. Ott hiába kerültem közel a világcsúcshoz az ISL-ben, azért még mindig azt érzem, hogy messze vagyok a csúcsformámtól. Különben is, mivel az ötven nem olimpiai szám, nekem most a százra kell koncentrálnom, és a váltóban is éreztem tegnap, hogy még az utolsó néhány méter nem úgy megy, ahogy szeretném, és ez ma a rövidebb távon is ugyanígy volt.”

Sebestyén Dalma viszont annak örült, hogy délelőtt sem ért el rossz időeredményt. „Annak örülök, hogy reggel sikerült javítani az időmön, mert ilyenkor sosem tudtam 2:15 alá menni. Ezen dolgozni kell még a jövőben is, mert a nagy versenyeken muszáj bírni azt, hogy egymás után kell jókat úszni.”