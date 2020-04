Görbicz Anita: annak örülnék a legjobban, ha minden visszatérne a régi kerékvágásba – interjú

Egy hónapja már, hogy utoljára mérkőzést játszottunk, és több mint három hete tart az otthoni edzések időszaka a Győri Audi ETO KC csapatánál.

A kézilabdázóval az Audi ETO weboldalán közöltek interjút.

– Banális a kérdés, mégis kíváncsiak vagyunk, hogy telik egy napod?

Furcsa lehet a válaszom elsőre, de azt kell, hogy mondjam: gyorsan! Sosem unatkozok, köszönhető a kisfiamnak és a napi edzésmunkának. Gyakorlatilag minden percem foglalt. Reggel Boldizsár ébredése után közös programjaink vannak, nagyon élvezi, hogy itthon vagyok, és ez a része természetesen nekem is jó, de nyilván annak örülnék a legjobban, ha minden visszatérne a régi kerékvégésba. Az edzéseket napi szinten végezzük, dokumentáljuk és a Danyi Gábor által adott házifeladatokkal is foglalkozunk. Mindezek mellett háziasszonyként is tevékenykedek, sokat főzünk együtt, ez is része a napi rutinnak.

A lányokkal sokat beszéltek?

Ez természetes! Már nagyon hiányoznak ők is. Napi szinten beszélünk, meghallgatjuk egymást dolgait, segítünk tippekkel, hogy bírjuk ki. Persze, elég hamar a kézilabda a téma, de ez csak így normális. Vasárnap pont eszembe jutott, hogy valószínűleg épp hazafelé tartanánk a Bukarest elleni negyeddöntő mérkőzésről… és otthon ültem a kertben. De nem szabad most már ezen keseregni, én azt vallom, hogy nézzünk előre! Itt is megkérek mindenkit, hogy tartsuk be az előírásokat.